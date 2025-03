Manuel Adorni minimizó la suba del dólar y negó una corrida cambiaria

La autoridad monetaria se tuvo que desprende de USD 48 millones. De este modo, en las últimas ocho ruedas perdió USD 1.361 millones. En ese marco, las reservas brutas internacionales retrocedieron a USD 26.246 millones, la cifra más baja desde fines de enero de 2024.

"El kirchnerismo destruyó la moneda, fundió el Banco Central y dejó un país en ruinas. Hoy estamos reconstruyendo lo que ellos quebraron”, destacó Adorni.

“Hoy pagamos todas las importaciones, algo que el gobierno anterior no hacía”, agregó.

"Siempre que sube el dólar, hay muchos que dicen 'hay una corrida'. Hace un año y tres meses que el dólar está en el mismo valor. 50 pesos no es una corrida”, aseguró el funcionario.

¿Adorni será candidato?

Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de este año, el vocero expresó que estará “donde el presidente Milei lo decida” y, “si mañana me manda a mi casa, me iré a mi casa”.

"Yo no estoy en la mesa política, ni me interesa, no es parte de lo que me gusta", aclaró Adorni, aunque no descartó que se postule.