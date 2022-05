Macri reveló la charla que tuvo con Cristina: “Me dijo barbaridades de Alberto”

El exmandatario Mauricio Macri reveló una tensa charla que mantuvo tiempo atrás con Cristina Kirchner, en la que ella le hablaba mal de la persona que eligió como candidato y hoy es presidente de la Nación, Alberto Fernández.

La conversación ocurrió en 2014, cuando todavía Macri era jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. CFK se había enojado porque el dirigente del PRO decía públicamente que no le llamaba. “¿Por qué dice eso? Yo lo recibo cuando quiera”, le manifestó la actual vicepresidenta.

Macri rememoró que Cristina hablaba pésimo de Alberto Fernández, quien en 2008 había dejado su cargo como jefe de Gabinete en la gestión K.

“Nunca vi hablar tan mal a alguien como ella de Alberto Fernández. Barbaridades me dijo de Alberto Fernández porque ella estimaba que los había traicionado a ella y a Néstor”, contó Macri en diálogo con Viviana Canosa para el canal A24.

El exjefe de Estado conectó esa charla con CFK en 2014 con el anuncio que en 2019 hizo sobre Alberto como candidato presidencial del Frente de Todos. “Cuando vi eso dije: ‘Esto no va a andar bien, está mal’”, aseguró.

“El cinismo y la negación de la realidad son características que Cristina Kirchner tuvo siempre”, apuntó Macri. “Ella inventó este Gobierno, puso a este Presidente sin relación con la Argentina, un personaje secundario sin liderazgo propio. Ella tiene que hacerse cargo de lo que hizo”, criticó en la entrevista televisiva emitida este miércoles por la noche.

Qué dijo Macri de Javier Milei

En la entrevista con Canosa, Macri también cuestionó las formas de expresión que utiliza el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), referente del sector libertario y posible candidato presidencial en 2023.

Macri habló de Milei: "No me gusta el lenguaje que usa, me parece demasiado violento por momentos". Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Tenemos diferencias, yo le dije que no me gusta el lenguaje que usa, me parece demasiado violento por momentos. Y creo que hay simplificaciones en las que no hay que caer”, consideró el expresidente.

“Valoro que vino a defender ideas por las cuales yo peleo desde hace 18 años: libertad política junto a política económica”, resaltó.