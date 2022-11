Macri dijo que es difícil entender a Cristina: “Ofrece milanesas con papas fritas y te dice que son fideos”

El expresidente Mauricio Macri cuestionó con dureza a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien el jueves por la tarde celebró el Día de la Militancia Peronista en La Plata donde había lanzado críticas al dirigente del PRO e intentado desvincularse de la gestión actual de Alberto Fernández.

“La verdad es que nunca he acertado las cosas que ella razona porque es difícil entender su cabeza”, reflexionó Macri este viernes en “Lanata sin filtro” (radio Mitre).

“Que ella haya dicho: ‘Cuando nosotros gobernamos estábamos mejor’… Me duele la cabeza. Esto es un loquero. ¿Cómo puede estar diciendo eso? Estamos haciendo un esfuerzo para no enloquecer. Te ofrecen milanesas con papas fritas y te dicen que son fideos”, lanzó contra el kirchnerismo.

Macri acusó a CFK de engañar a la sociedad argentinas con información falsa. “Nos quieren llevar a creer todo el tiempo que emitir dinero sin límite no genera inflación, o te hablan de la deuda, cuando Cristina se endeudó más en su gobierno que en el mío y se tomó más deuda que nunca en los últimos tres años de gobierno (...) Lo que vimos anoche es otro capítulo de la Argentina de la insensatez de la que nos tenemos que alejar”, expresó.

“El cambio somos nosotros, fuimos los que cambiamos a la Argentina después del 2001″, agregó.

“Ellos (kirchnerismo) fueron un cambio para mal. Agarraron en 2003 una Argentina que tenia problemas y los profundizaron. Levantaron una pared de gasto publico y hasta que no logremos bajarla no tenemos futuro; siguen tomando empleados públicos y Aerolíneas Argentinas da pérdidas millonarias (...) Ayer Cristina pidió que vuelvan los gendarmes al Gran Buenos Aires ¿Saben cuántos gendarmes son los que uno podría financiar si no tuviéramos que financiar la aberración de Aerolíneas Argentinas? Más de 30.000″, afirmó.

Sobre la maniobra del kirchnerismo para imponer sus representantes en el Consejo de la Magistratura, Macri señaló: “No tiene precedente sublevarse a un fallo de la Corte e insistir en nombrar a alguien que no le corresponde. Cuando vos violás eso, hay alguien que está mirando con toda su platita y diciendo: ‘¿Dónde pongo la fábrica?’ Y con estos locos, que no van a cumplir ninguna ley, no lo va hacer en la Argentina”.

Cristina Kirchner - Foto Clarín

A futuro, Macri consideró: “Vamos a heredar una Argentina que está en el séptimo subsuelo; no en el tercero, como en 2015. Desde que empezamos esta nota ya hay decenas de argentinos que cayeron en la pobreza. Están cayendo hasta los que tienen un empleo formal. Por eso hoy manda el deseo de la gente de emprender un cambio profundo, de hacerlo ya y de enfrentar a quienes quieren mantener el status quo”.