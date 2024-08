Lemoine defendió el encuentro de diputados libertarios con represores presos: “Algunos están detenidos ilegalmente”

Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza (LLA), salió a justificar el encuentro que tuvieron los legisladores libertarios con represores que se encuentran cumpliendo su condena en la cárcel de Ezeiza.

A través de un video de TikTok, Lemoine acusó al periodista Jorge Rial de haber visitado a los presos en el penal de Ezeiza. “Yo dije que como el kirchnerismo está preocupado por esa visita, que es una visita humanitaria a gente que está ilegalmente, en algunos casos, detenida por Néstor Kirchner en 2003, lo cual es innegable, empezaron a inventar que yo fui. Yo no fui”, expresó la legisladora.

Además argumentó que si “hubiera decidido ir, no tendría problema en decirlo, pero no fui”. Luego siguió diciendo que “eso ya es una mentira asquerosa que es para pegarme porque saben que les sirve meterme en quilombos”.

Por otro lado, aseguró que están mintiendo acerca de su apellido: “Están diciendo que yo me llamo Lilia Adela Bolukalo Lemoine. Por si el señor Rial no lo sabe, los niños cuyos padres no estaban casados fueron anotados con los dos apellidos en algunos casos”.

El encuentro en el penal federal se llevó a cabo el pasado jueves 11 de julio. En aquella visita los legisladores de La Libertad Avanza se reunieron con represores detenidos por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Argentina.

Los diputados que estuvieron presentes en el encuentro fueron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, quienes mantuvieron un encuentro con Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.

En aquel momento Benedit argumentó que fueron a ver a “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.