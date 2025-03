La oposición cuestionó los datos que presentó la ministra Rus en la Bicameral de Seguridad

" En 2024 tuvimos siete homicidios en ocasión de robo, la cifra más baja de los últimos diez años. Alcanzamos un 100% de esclarecimiento en estos casos. Esto refleja un claro mensaje de no impunidad”, manifestó Rus.

Robos en baja y allanamientos

A su vez, sobre los robos con armas, declaró que “venimos a la baja”. Señaló que se realiza un trabajo más detenido en este tipo de delitos buscando que se hagan cumplir las penas efectivas y “evitar que esas personas salgan rápidamente de la cárcel”.

Ponderó al respecto el trabajo realizado en materia de legislación puesto que se puso el foco “en un delito que la verdad es pluriofensivo” como es el robo de cables, medidores, etcétera, ya que “no solo afecta a la persona a la que le roban el cable, o medidor, sino que deja toda una cuadra sin servicio, además afecta al proveedor, que tiene que poner mucho más dinero para poder restablecer ese servicio”.

IMG_0064_Bicameral de Seguridad_06-03-2025.JPG La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, expuso ante la Bicameral de Seguridad de la Legislatura Prensa Cámara de Diputados

De igual forma, se refirió al robo de bienes indicando que “el año pasado trajimos una Ley, que da un poder de policía específico, justamente para trabajar en esos casos, en esos mercados ilegales, porque si se roban ruedas, hay mercado ilegal de venta de ruedas. Y es ahí donde tenemos que ir”.

Para esto ejemplificó con la “Ley del cobre” (que de alguna manera muestra una trazabilidad del delito) y “creemos que va a tener resultados”. Seguidamente, manifestó que “hicimos más de 155 allanamientos, más de 75 detenidos y más de 60 toneladas de cobre secuestrados. Es decir, tuvimos éxito y tuvimos una baja del 75%”

En materia de seguridad vial, sostuvo que se han incrementado en un 240% los controles de alcoholemia, y que algunos datos obtenidos en este sentido son alentadores puesto que se han detectado menos infracciones.

Los cuestionamientos de la oposición

El diputado Germán Gómez (PJ) preside la Bicameral de Seguridad y señaló que la reunión les dejó "un saldo muy preocupante". "Creemos que lo que ha expuesto se parece a Suiza y no lo somos. Tenemos graves problemas en materia de seguridad, si no preguntenle a cualquier ciudadano si la seguridad se resuelve en la faz preventiva", manifestó.

"Es fundamental poner el ojo en un tema complejo que sucede en la provincia de Mendoza como es el narcotráfico en zonas muy críticas, como el oeste de Godoy Cruz, Las Heras o Guaymallén. Donde vemos que la mayor parte de los delitos que se cometen tienen alguna relación con el narcotráfico", apuntó.

"No hay una cifra exacta sobre la seguridad para ver si se está avanzando o no", afirmó el sanrafaelino y cuestionó que hay "una falta de coordinación con los organismos nacionales, lo que es Policía Federal y Gendarmería".

"Le he pedido personalmente a la ministra recorrer algunos lugares para que vea que lo que ella ha expuesto no se condice con la realidad, como las rutas, el tema de los narcotraficantes que operan a través de distintas redes como Telegram o cualquiera otra, y no veo que eso se esté resolviendo", agregó Gómez.

Desde el peronismo también cuestionaron los sueldos del personal policial, que aclaró la ministra la escala más baja se encuentra en $750 mil para un policía que recién se inicia y el promedio salarial de un efectivo alcanza a $1.000.000.

"Ninguna política de seguridad puede tener una visión estratégica si el recurso humano cobra menos que la provincia de San Juan o Neuquén. Entonces es inviable, si no tienen los ingresos que deberían tener", señaló Gómez.

IMG_0067_Bicameral de Seguridad_06-03-2025.JPG El presidente de la Bicameral de Seguridad, el diputado Germán Gómez (PJ) al lado de la ministra Rus Prensa Cámara de Diputados

Por otra parte, comentó: "Con los delitos ocurre en particular. La Nación ha dicho que Mendoza es la tercera provincia en materia de inseguridad. Bueno, ahora parece ser que la única provincia que cumple es Mendoza y el resto no. Ese organismo lo maneja Patricia Bullrich. Ellos son socios del gobierno de Milei y se cuestionan así mismos".

El senador Félix González (PJ), añadió al respecto: "Más allá de la divergencia con los datos nacionales, el mismo Ministerio de Seguridad hizo anuncios sobre la cantidad de homicidios en Mendoza y ese dato ha ido variando. El Ministerio Público Fiscal maneja un dato, el Ministerio de Seguridad otro. Eso nos parece preocupante porque lo que hay que construir son datos sólidos que nos permitan revisar las políticas que se están llevando adelante".

"En la medida que esos datos no se puedan convalidar por el conjunto de la sociedad, es venir a tirar números. La ministra ha dicho que se hacen 20 aprehensiones por hora en Mendoza. Eso quiere decir que han detenido a más de 175 mil personas en un año y es equivalente al 10% de la pobalación, contando los bebés", criticó el legislador kirchnerista.

Y por último, desde La Unión Mendocina, la diputada Cintia Gómez comentó: "Creo que la política tiene un gran desafío, que es tratar de estar con la gente y lo que está pasando en la calle. Eso es lo hoy no se ha visto, porque nos presentaron estadísticas y números que para quienes recorremos los barrios y departamentos, no coincide".

"En teoría estamos súper bien y la verdad que cuando nos reunimos con vecinos, la inseguridad no es una sensación. La provincia da miedo y no dudo que la ministra esté tratando de llevar a cabo su trabajo, pero no está alcanzando", cerró la legisladora del Pro.