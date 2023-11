La Justicia ordenó detener al concejal Facundo Albini y a su padre en la causa de “Chocolate” Rigau

En el marco de la investigación contra Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ detenido en septiembre pasado por extraer dinero en un banco con 48 tarjetas de débito, la Justicia dispuso la detención de Facundo Albini, concejal de La Plata, y de su padre, Claudio Albini, subdirector de personal de la Cámara Baja de Buenos Aires.

El viernes pasado, el magistrado Guillermo Atencio dictó prisión preventiva para Rigau por considerar que hay riesgos procesales en la causa que se lleva cabo por fraude y asociación ilícita. La medida se tomó por pedido de la fiscal Betina Lacki, quien además este martes pidió la detención de Facundo Albini, concejal del Frente Renovador e intendente electo de La Plata, y de su padre, Claudio Albini, actual subdirector de personal de la Legislatura bonaerense.

En el fallo también se pidió la detención de 15 de los titulares de las tarjetas de débito con las que Rigau habría extraído dinero de cajeros automáticos. Según informó TN, los letrados sospechan que los 48 empleados de la Cámara Baja y propietarios de las tarjetas recibían obras sociales y aportes jubilatorios a cambio de entregar la totalidad de su sueldo, el cual asciende a quinientos ochenta mil pesos en la actualidad y era destinado a financiar la política.

Chats entre Albini hijo y Rigau demuestran que el puntero del PJ recaudaba dinero para el clan Albini. Foto: Gentileza TN / Instagram de Facundo Albini

Según se expone en el documento judicial, los Albini “integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.

“Al obtener las tarjetas de débito correspondientes a las cuentas creadas en virtud del contrato, algunas de esas personas hicieron entrega de las mismas a Julio Segundo Rigau -quien también suscribió contrato de locación de servicios- y otras fueron recibidas por Claudio Gustavo Albini para luego, el primero de los nombrados proceder a extraer el dinero de manera periódica a través de cajeros automáticos, generando de ese modo un falso cobro de haberes”, establece el fallo.

“Una vez recaudado a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Gustavo Albini, quien le daba un destino diferente al que originariamente tenía, sea para beneficio propio o de terceros, logrando de tal forma defraudar a la administración pública ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”, denuncia.

En tanto, el juez Atencio pidió que se secuestren los celulares de Claudio y Facundo Albini y se ordenó la inhibición de las cuentas bancarias asociadas a las 48 tarjetas de débito. Asimismo, el magistrado considera que -entre los empleados propietarios de los plásticos que recibieron los beneficios sin realizar ningún tipo de trabajo entre 2021 y 2023- hay algunos más comprometidos en la causa que otros.

Por esta razón, desde la ONG Poder Ciudadano, que también es querellante, buscan que algunos de los implicados puedan ser ingresados al programa de testigos protegidos con el fin de que colaboren con testimonios sobre la causa y puedan acceder a penas menores. “Nos llamó al principio una exempleada que era ñoqui del Senado y luego desapareció. La debe haber acallado la mafia”, informaron.

El chat que complica a Facundo Albini

En este sentido, se estima que Rigau recaudaba unos 30 millones de pesos por mes, de los cuales 200 eran para él. Esto fue expuesto tras las pericias al celular del puntero, donde se encontró un chat con “Facu”, quien se presume es Albini hijo. En el intercambio telefónico, tras una complicación en la extracción de dinero, el concejal massista le pidió a “Chocolate” que lo llamara en reiteradas ocasiones.

Al no tener respuesta, el platense lo increpó: “Llamame ¿vos me estás tomando de gil?”, preguntó. “Te llevás 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”, concluye. La conversación tiene fecha del 27 de agosto.

Los chats de Facundo Albini que complican cada vez más a Chocolate Rigau. (Foto: TN)

