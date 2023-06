La camarista que define si CFK va a juicio en la causa Hotesur-Los Sauces negó un acuerdo para seguir en el cargo

La camarista Ana María Figueroa, cuyo voto es clave para definir si Cristina Kirchner va a juicio oral y público en la causa Hotesur-Los Sauces, negó que exista un acuerdo con el kirchnerismo para fallar a favor de la vicepresidenta a cambio de que el Senado avale su continuidad en el cargo después de los 75 años.

“No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para que dé mi fallo si me dan o no me dan el acuerdo”, sentenció Figueroa este miércoles al presentarse en la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, presidida por la camporista Anabel Fernández Sagasti.

Figueroa busca acuerdo de la Cámara alta para continuar cinco años más en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, ya que en agosto cumplirá 75 años, la edad límite establecida en la Constitución Nacional para ocupar el cargo. Es que, de no obtener una prórroga, deberá jubilarse.

Por eso, Figueroa asistió a la comisión y, tras un duro interrogatorio de la oposición, a cargo del radical Julio Martínez y la larretista Guadalupe Tagliaferri, se pasó a la firma el dictamen, donde el Frente de Todos se apresta a imponer su mayoría, con 10 senadores (9 y una aliada) sobre un total de 17.

Figueroa integra la Cámara de Casación Penal desde 2011 (Foto: Federico López Claro)

El conflicto en torno a la causa Hotesur-Los Sauces se desató cuando, a fines de noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal Nro. 5 sobreseyó sin juicio a Cristina y a sus hijos Máximo y Florencia, todos investigados por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Ante esta decisión, el fiscal Mario Villar pidió a la Cámara de Casación reabrir la causa, realizar el juicio oral y público y revocar los sobreseimientos. La decisión quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la mencionada Figueroa.

Tanto Barroetaveña como Petrone ya emitieron su voto, pero Figueroa aún no lo hizo y su demora abrió sospechas. Pero, ante los senadores, la camarista enfatizó que “es absolutamente mentira” que esté “paralizando” la causa Hotesur-Los Sauces.

“Estamos en el secreto del debate, no puedo referirme a ese tema porque podría ser causal de impugnaciones”, se excusó Figueroa. Aclaró que “hasta el lunes” habló del tema con sus pares y aseguró que se está “llegando a un buen consenso”, aunque aclaró que “es complejo obtener un fallo con tres personas distintas y tres ideologías distintas”.

Figueroa es la única camarista que todavía no se pronunció sobre la reapertura de la causa Hotesur-Los Sauces (Foto: Federico López Claro)

Cuando Martínez le preguntó si pensaba apartarse del caso, respondió que “no es la oportunidad procesal en la que uno pueda inhibirse o excursarse”. Pero además, negó de manera tajante un acuerdo con el kirchnerismo: “No conozco ni donde funciona el Instituto Patria ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo, de ninguna índole”.

Antes, Tagliaferri había advertido sobre declaraciones periodísticas de Figueroa en las que denunció que “hubo un ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”, tras lo cual el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado para un nuevo acuerdo.

Lejos de escaparle al planteo, Figueroa ratificó sus dichos: “No es habitual que en Argentina a una persona se la cite a ocho indagatorias el mismo día. No es razonable. No hubo ningún otro caso en la historia del país”, dijo en relación al pedido del juez fallecido Claudio Bonadio contra Cristina.

De todos modos, la camarista encaró su defensa. “Si hay algo que nadie puede objetar de mi persona es mi imparcialidad”, se jactó, e insistió: “No tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para que dé mi fallo si me dan o no me dan el acuerdo”.

En otro segmento de la audiencia, Tagliaferri advirtió, con ironía, que el juez Eduardo Riggi, integrante histórico de la Cámara Federal de Casación Penal, “no tuvo la misma suerte” que Figueroa, ya que cumplió 75 años y el Ejecutivo nunca envió su pliego al Senado.

A su vez, el radical Martínez cuestionó el supuesto cambio de doctrina del kirchnerismo, que promueve a Figueroa después de haber intentado remover al juez Carlos Fayt, que continuó en la Corte mucho más allá de los 75 años (renunció a los 97 y un año después falleció).

Figueroa junto a la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Foto: Federico López Claro)

El jefe del interbloque oficialista, José Mayans, recogió el guante: “El Papa tiene 80 años, el presidente de Estados Unidos, que ahora vuelve a presentarse, también, y Fayt tenía 95 (cuando lo quisieron remover). Ya ni hablaba, se manejaba por señas. Usted (a Figueroa) está plena y con ganas de seguir aportando”.

“Necesitamos personas como usted en el Poder Judicial, que no se deje presionar por el poder mediático ni por la mafia judicial ni por los sectores políticos arrodillados ante esos poderes”, concluyó Mayans.

Figueroa se desempeña en la Cámara de Casación desde noviembre de 2011, cuando obtuvo el primer acuerdo del Senado. Al principio de su exposición, reivindicó su tarea en demandas y fallos vinculados a temas de género y derechos humanos.

