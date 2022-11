Rodríguez Larreta reconoció diferencias con Macri: “La jefatura la tiene la mesa de conducción”

La interna en Juntos por el Cambio se recalienta y las tensiones están a flor de piel, sobre todo en el PRO. Las principales figuras del partido –Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich- cada vez ocultan menos sus diferencias y amplifican desafiantes la falta de acuerdo.

Esta vez el que marcó distancia fue el jefe de gobierno porteño, quien planteó en una entrevista radial que en Juntos por el Cambio “la jefatura la tiene la mesa de conducción” de la coalición. Rodríguez Larreta hizo estas declaraciones previo a la cumbre de la cúpula del PRO que se hará el martes en medio de un clima de máxima tensión por el ataque de la presidenta del partido Patricia Bullrich al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel.

En diálogo con Radio Rivadavia, Rodríguez Larreta reiteró que su eventual candidatura presidencial “no depende de quién más se presente, ya sea Macri, Gerardo Morales, Facundo Manes, María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Patricia Bullrich, Elisa Carrió o Ricardo López Murphy”.

El jefe de gobierno porteño dijo que la mesa de conducción de Juntos por el Cambio “está conformada por los presidentes de los partidos, por Macri como expresidente, por los gobernadores y por los líderes parlamentarios”.

En este sentido, el jefe de gobierno insistió en que tiene diferencias con su antecesor pero dijo que hay buena relación: “Hablé un par de veces esta semana con Macri y la relación está muy bien. Puede haber temas con los que tenemos diferencias y eso es válido”.

El jefe de gobierno porteño dijo que está “desde la creación del PRO” y planteó sobre su vínculo con Macri: “Con Mauricio tenemos una confianza y un conocimiento mutuo muy grande, eso no significa que pensemos igual en todo”.

En cuanto a Patricia Bullrich, y tras conocerse las imágenes en las que la titular del PRO amenaza a un funcionario larretista, Rodríguez Larreta apuntó que “Yo no tuve un encontronazo con nadie y nunca van a encontrar una declaración mía cuestionando a nadie de Juntos por el Cambio, ni a Patricia Bullrich ni a nadie”.

“Yo trabajo para la unidad y no me engancho en discusiones públicas, la unidad de Juntos por el Cambio existe, no hay forma de que la coalición se rompa”, afirmó.