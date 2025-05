Hebe Casado propuso un cambio en La Libertad Avanza y aclaró: "No seré candidata"

Sobre la fusión electoral, Casado afirmó este jueves que lo que falta es "cerrar ciertas cuestiones de listas y esas cosas" aunque todavía "no hay nombres sobre la mesa". Y aclaró específicamente que el suyo no va a estar en las discusión de las candidaturas. "Si me lo ofrecieran diría que no. Yo tengo que terminar mi mandato como vicegobernadora", expresó.