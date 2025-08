Hebe Casado en Argentina Cobre: "No importa si estoy o no afiliada a la LLA"

Consultada sobre la audiencia pública que se desarrolla esta semana, Casado destacó el tono general de los debates: “Hoy estamos en la tercera jornada, veníamos en el camino escuchando cada una de las exposiciones. En general, la mayoría son a favor hasta ahora”, señaló. Y agregó que el proceso ha sido inclusivo y con buen clima: “Creo que ha estado organizada para que todo el mundo pueda participar, nadie puede decir que no se pudo inscribir o que no pudo llegar, porque se advirtieron los medios para que así fuera”.

“Mi mayor objetivo era que se pudiera llegar a un acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, porque considero que es importante esa oferta electoral a la ciudadanía. La gente que quiere votar a La Libertad Avanza es la misma que vota a Cambia Mendoza, entonces darle una oferta unificada era uno de los objetivos”, explicó.

Respecto a su situación personal, fue tajante: “No importa si estoy o no afiliada, porque no participo en estas elecciones, pero sí es importante la alianza”. Ante la repregunta sobre la relevancia simbólica de su incorporación al partido, respondió con pragmatismo: “No lo he planteado de nuevo en el gobierno nacional. Creo que tienen más problemas en otras provincias que en una afiliación en particular. Están cerrando la provincia de Buenos Aires, que no es fácil, y creo que es la batalla de todas las batallas”.