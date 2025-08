Griselda Petri en Aconcagua Radio: "Pienso ser un nexo ente los productores y Sturzenegger"

—Nosotros venimos de una familia con una tradición política, Ya en el 85, cuando yo iba a quinto grado, en esas elecciones de medio término nos llevaba a repartir boletas. Como somos cuatro hermanos, todos seguiditos, nos llevaba a militar desde chiquitos. Hasta los 18 años milité activamente. Después ingresé en la facultad, me recibí, me casé y desde ese momento los acompañé desde otro lugar. Pero la política no es algo ajeno, siempre ha estado en mi vida y en las charlas de mesa.