Furia en Chile porque una provincia argentina les cobrará a los camioneros por usar la ruta 40

“La Ruta 40 no puede seguir siendo un riesgo para miles de familias que la transitan todas las semanas. Por eso, decidimos hacernos cargo de una obra que es clave para la seguridad vial, el turismo y la producción; y vamos a establecer un esquema justo, en el que quienes más la utilizan también contribuyan a su mantenimiento. Porque gobernar es actuar con firmeza y cuidar lo que es de todos”, dijo Torres en redes sociales.

Como era de esperarse, la propuesta de cobro a extranjeros desató enojo y duros reclamos del otro lado de la cordillera.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut (Gentileza) Ignacio Torres, gobernador de Chubut (Gentileza)

Furia en Chile por el arancel de Chubut por usar la ruta 40

La Unión de Transportistas de Magallanes (Utramag) emitió un comunicado para manifestar su rechazo a la propuesta del gobernador de Chubut.

“Estamos levantando la voz para que nuestras autoridades sepan lo que está sucediendo. No vamos a aguantar que nos cobren otro arancel más. Ya pagamos al entrar y al salir de Argentina, y las rutas están en mal estado. El gobernador desconoce la realidad que vivimos quienes las transitamos a diario”, señaló Jaime Cárdenas, presidente de Utramag, quien además calificó las declaraciones como infundadas y carentes de conocimiento técnico.

Expresó que las rutas en Argentina “no tienen el estándar de las rutas chilenas” y que sin dudas, las condiciones complejas para circular son ampliamente conocidas por los transportistas que recorren estos trayectos con frecuencia.

El estado de la ruta 40 en la Patagonia El estado de la ruta 40 en la Patagonia Gentileza

También desmintió la acusación de que los camiones chilenos dañan las rutas, al sostener que las unidades cumplen estrictos controles de peso a los que son sometidos.

“Nos pesan en varias romanas: al ingresar a Argentina, en Piedrabuena y en Monte Aymond. Todos los camiones chilenos andan dentro de la norma, que es de 45 toneladas. Sin embargo, muchos camiones argentinos que se dirigen a Río Grande o Ushuaia circulan con entre 60 y 70 toneladas, superando su límite permitido de 52 toneladas”, advirtió el empresario chileno.

Si bien el gremio no anunció acciones concretas por ahora, no descarta tomar medidas más radicales si la situación no se aclara o agrava.