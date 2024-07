Foto y abrazo de Milei con Cornejo, mendocinos que nadie esperaba y la reacción camporista

-Primera foto. La firma del Pacto de Mayo dejó la primera imagen oficial entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente Javier Milei.

Luego de la firma, se abrazaron y el Jefe de Estado le agradeció al mandatario provincial su presencia. “Muchas gracias Alfredo”, le dijo al mendocino. También se dieron la mano ambos.

Los gobernadores iban pasando uno a uno y saludaban a Milei con mayor o menor afecto. Le daban la mano o lo abrazaban. Algunos cruzaban algunas palabras.

Con Cornejo, se notó cierta cercanía. Y un cruce de palabras, en medio del protocolo.

-El saludo “parcial” de Karina. Antes del inicio del acto oficial, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier Milei, tomó su lugar en las puertas de la casa de Tucumán.

Karina Milei llegó apenas un par de minutos después de la cadena y saludó a algunos de los gobernadores presentes.

Pero quien no tuvo esa posibilidad fue el mendocino Alfredo Cornejo, entre otros. Sucede que los mandatarios provinciales habían sido ubicados en dos sectores (uno a la derecha y la otra a la izquierda de la puerta de la Casa de Tucumán) y Karina sólo saludó a los de la derecha.

A la izquierda estaban, además de Cornejo, el cordobés Martín Llaryora y el chubutense Ignacio Torres.

La hermana del Presidente, su mano derecha, en su llegada a Tucumán.

-Presencias mendocinas esperadas y no tanto. La transmisión televisiva captó a algunas figuras mendocinas que no se sabía si iban a estar en el acto de Tucumán.

Era obvio que iban a estar el ministro de Defensa Luis Petri, y varios legisladores nacionales. Pero también apareció en Tucumán un funcionario provincial: el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, José María Videla Saenz.

Dirigente de uno de los partidos que acompañan a Cambia Mendoza, Videla Saenz tiene mucha simpatía por Milei, aunque en una etapa de la campaña electoral del año pasado tuvo que silenciarse. Ya no.

-Enojo camporista y respaldo radical. Si bien el kirchnerismo no asistió al acto, siguieron la transmisión en vivo. Uno de los que no se perdió de expresarse fue el ex senador Lucas Ilardo. Fiel a su estilo, disparó con acidez luego de la firma.

“En este momento están firmando una entrega. Son cínicos, y lo hacen un día muy importante. Que Dios, la Patria y nuestro pueblo se los demanden”, dijo en la red social X.

El radicalismo local también se manifestó, pero de manera más sobria. El mensaje, en línea con lo que viene diciendo el gobernador Cornejo, es remarcar la responsabilidad que tiene el Gobierno nacional de ahora en más.

Así como apoyamos la Ley Bases y el Paquete Fiscal, acompañamos al presidente en este acto simbólico. El Pacto de Mayo puede ser el inicio de una nueva etapa en la Argentina

Es un gesto político que tiene que transformarse ahora en verdaderas herramientas de cambio https://t.co/h4qkJ5xlBN — UCR Mendoza (@ucrmendoza) July 9, 2024

-La salida lejos de Milei. Mientras el Presidente se saludaba con ministros y dirigentes afines, los gobernadores salieron por un costado, apurados por la hora y el frío.

A Cornejo se lo vio junto a uno de sus colaboradores más cercanos, Pablo Sarale y un pequeño grupo de mandatarios, entre ellos el cordobés Llaryora. Se subieron, apurados, a la combi que los llevaba al Hotel Sheraton. Ocurrió unos segundos después de que el ex presidente Mauricio Macri hiciera lo propio en otro vehículo.