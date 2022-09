El Pro pone en duda su aval a la reforma de la Corte y presiona para que se debatan sus propuestas

El diputado nacional Omar De Marchi (Pro) sorprendió este fin de semana con el anuncio de un proyecto para reformar las instancias judiciales previas a la Suprema Corte de Justicia. Desde el radicalismo patean para adelante la propuesta y aseguran que necesitará un “debate profundo”. El líder del Pro mendocino asegura que “hoy no están dadas las condiciones para avanzar” y pide más tiempo de debate; al tiempo que solicita a sus socios de Cambia Mendoza, que se debatan sus propuestas, junto con el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, consultado acerca de si avalará la firma del despacho de comisión, dijo “es día a día. Veremos qué pasa de acá al martes”.

El hombre del Pro en Legislatura provincial, el diputado Gustavo Cairo, el pasado martes le puso un freno a la UCR en el tratamiento de la propuesta presentada por el Ejecutivo, cuando no firmó el despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados y así le impidió al oficialismo tener el texto de mayoría para llevarlo al recinto. Además, Cairo es quién impulsa la iniciativa planteada por De Marchi en la Legislatura, para crear instancias intermedias de apelación en los fueros penal y laboral y evitar el colapso de causas en la sala 2 de la Suprema Corte, dónde van a parar todas las apelaciones de esas materias.

Cairo explicó al diario Los Andes los alcances del proyecto y detalló que “tanto en el área laboral y penal en Mendoza, no hay una segunda instancia, como si la hay en el fuero civil”. “Allí hay juzgados civiles de primera instancia, con cámaras de apelaciones. Entonces las causas se resuelven en su mayoría en instancias ordinarias. Y a la Corte van cuestiones de constitucionalidad, muy puntuales”, sostuvo.

Y añadió: “En cambio en materia laboral, tenemos un diseño bastante antiguo que son cámaras de única instancia, que solamente tienen una casación ante la Corte. Entonces la mayoría de las causas, cuando una de las partes no está conforme, apela y eso va al máximo tribunal”.

“Por eso más del 40% de las causas que llegan a la Corte, lo hacen en instancia de apelación laboral. Y no es tarea propia de un máximo tribunal. Eso debería dirimirse en una instancia anterior, con una cámara de apelaciones en lo laboral”, afirmó el legislador.

Para argumentar su propuesta, Cairo comentó que analizó la situación en otras provincias importantes como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta. “Todas tienen juzgados laborales y cámara de apelación laboral. Entonces no tienen el problema que tenemos nosotros”. Para el diputado del PRO la iniciativa que impulsa el Gobierno, no resuelve ese aspecto y por lo tanto seguirán llegando un gran número de causas a la Suprema Corte.

Omar De Marchi, diputado nacional y líder del Pro local.

“En lugar de que vaya a una sala específica se va a sortear. Lo que tenemos que hacer dar una segunda instancia en lo laboral para que llegue a la Corte lo que tiene que resolver un máximo tribunal y no una instancia ordinaria”, sostuvo.

Y aseguró que es un proyecto complementario, porque el proyecto del Ejecutivo regula el funcionamiento de la Corte y este propone regular las instancias inferiores, antes de que llegue a ese tribunal. Aun así “tiene una influencia directa en qué es lo que llega y cómo funciona”, ratificó Cairo.

Sobre el proyecto impulsado por el Ejecutivo, Cairo sostuvo que tiene acuerdo con la regulación de los plenos. “Creo que una Corte tiene que funcionar en su mayor parte en pleno, para decidir las cosas importantes entre siete miembros”, dijo.

Y aseguró que su iniciativa superaría la grieta que se planteó entre el oficialismo y la oposición sobre la eliminación de las salas: “Generando las instancias intermedias ya deja de tener sentido que haya salas. Porque va a llegar a la Corte lo que tenga que llegar y ya será un tema menor si se sortea o no”.

Por otro lado, comentó que en el plano del derecho penal la misma Suprema Corte, envió un proyecto para crear la doble instancia. “Este proyecto fue presentado en la Cámara de Senadores y no ha tenido tratamiento. Por lo que he conversado con los miembros del máximo tribunal, requiere un aggiornamiento. Nosotros planteamos que tiene que haber una segunda instancia en lo penal. Si el Senado no avanza con el tratamiento, lo presentaré en Diputados”, sostuvo Cairo.

En tanto, aseguró que su proyecto lo ha conversado “internamente” con otros miembros del frente Cambia Mendoza y “hay acuerdo en esta necesidad de complementar el proyecto original con este otro. Ya veremos cual es la dinámica que tenemos, para ver si lo tratamos en conjunto o quedarnos con el compromiso que se hará en breve”.

El radicalismo lo puso en el freezer

Por su parte el radicalismo eligió la prudencia para manifestarse sobre la propuesta de sus aliados. Una alta fuente del oficialismo comentó al diario Los Andes que “se viene hablando desde hace tiempo y es un complemento a lo que se está debatiendo a la Corte. No lo consideramos como una solución”.

Además, el vocero del radicalismo comentó que la iniciativa “requiere un debate más profundo. Hay que sentarse y trabajarlo. No es de forma paralela. Hay que hacer consultas con los jueces y distintos actores. Hay que reorganizar el sistema”.

La UCR espera que el PRO le acerque un borrador para analizarlo en detalle. Si bien confiaron que la iniciativa “hace a tener una administración de justicia más eficiente”, no se puede tratar “a la carrera”. Por lo cual llevará su plazo de discusión.

Los tiempos de la Corte

El máximo tribunal se reunió el pasado jueves para analizar el proyecto enviado por el gobernador Rodolfo Suárez. Se trató de un primer acercamiento de diálogo entre dos partes que parecen antagónicas: el ala filoradical y el ala filoperonista.

Fue una medida posterior al freno que impusieron Cairo y Jorge Difonso (Frente Renovador) para que la iniciativa obtuviera despacho y pasara a la Cámara de Diputados para su aprobación.

El legislador del PRO comentó que, si los jueces requieren más tiempo para seguir analizando el proyecto, ve con buenos ojos, dárselo. “Si lo pidiera la Corte y está en un proceso de acercamiento de posiciones, me parece lógico. Porque es un tema que hay que resolverlo con las herramientas disponibles”.

Desde el radicalismo, en cambio, afirmaron que la Corte “lleva meses encerrada tratando de resolver esto. Ya es hora de que lo resuelva. Es una última oportunidad”.

De esta manera, el partido mayoritario de Cambia Mendoza espera que el proyecto del Gobierno pueda ser tratado esta semana. Lo definirán entre lunes y martes.