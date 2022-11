El PRO acordó evitar las “tensiones innecesarias”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, se comprometieron a evitar las “tensiones innecesarias” en la carrera para llegar a la presidencia en 2023.

El pacto surgió de la cumbre que organizó Mauricio Macri para tratar de calmar las aguas en su partido, sobre todo, tras los intensos cruces públicos que protagonizaron en los últimos días el mandatario porteño y la ex ministra de Seguridad.

El PRO formalizó el pacto a través de un breve comunicado que difundió tras la reunión de los integrantes de la mesa chica. “Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO que evite tensiones innecesarias”, anunciaron.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, aportó algunos detalles extras sobre la tregua entre Rodríguez Larreta y Bullrich. “Se estableció tener una coordinación para que cualquier cosa de esas o cualquier otra cosa sean habladas siempre antes”, dijo, en relación al fuerte cruce entre la titular del partido y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel.

“Hemos hecho una coordinación, no tuvo que haber un pedido de disculpas ni nada”, completó. Ritondo también se ocupó de remarcar que la lista de precandidatos presidenciales del PRO incluye, por ahora, los nombres de Rodríguez Larreta, de Bullrich y de la ex gobernadora bonaerense y actual diputada María Eugenia Vidal.

“Macri nunca dijo que quería ser”, contestó cuando le preguntaron si el ex presidente no figura entre los anotados para la contienda de 2023. Al margen de la consideración del diputado, lo cierto es que el ex presidente intensificó sus actividades y apariciones en los medios de comunicación y alimentó así las especulaciones sobre su futuro político

Por lo pronto, en el PRO ratificaron su compromiso con la “unidad del PRO, y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita”. En el texto que redactaron al término de la cumbre, que titularon “Honda preocupación por la situación económica”, aprovecharon para criticar al ministro de Economía, Sergio Massa, y alertaron sobre la continuidad de la crisis.

“Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que está construyendo una bomba hacia el futuro”, sentenciaron Macri y sus principales laderos.

Los buenos términos que ponderó Ritondo no se plasmaron en la foto oficial del encuentro, en la que solo aparecieron él junto a Bullrich (repasando el texto del comunicado), Diego Santilli, Humberto Schiavoni y Federico Pinedo.

Rodríguez Larreta explicó más tarde, en declaraciones a Radio 10, que se retiró antes de la reunión por cuestiones personales. “Es cierto, ha habido tensiones en las últimas semanas, pero la unidad no está fuera de discusión, no está en riesgo”, reforzó el mandatario porteño.

Según relató, en la cumbre del martes se repasaron otros temas como el armado nacional y, fundamentalmente, se evaluó con preocupación el escenario económico.

Macri y Bullrich se retiraron en silencio. La ex ministra de Cambiemos optó más tarde por celebrar el fallo de la Corte Suprema que habilitó a que el senador cordobés Luis Juez ingrese al Consejo de la Magistratura. “El Partido Justicialista hizo trampa en el Senado para quedarse con un lugar en el Consejo de la Magistratura. Con Luis Juez fuimos a la Corte. ¡Ganamos!”, resaltó.