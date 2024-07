El peronismo mendocino omite opiniones sobre la situación de Venezuela

El peronismo mendocino decidió hacer silencio sobre el cuestionado resultado electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, mientras que otros partidos como la UCR, el PRO y el PD sentaron posición al respecto. El Partido Verde tampoco quiso expresarse, a pesar del recurrente uso de redes sociales de sus referentes.

“Creemos y defendemos la democracia y la libertad de los pueblos. Por eso expresamos todo nuestro apoyo al pueblo venezolano y condenamos el fraude electoral”, expresó el presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi, junto al comunicado de la comité provincial. El gobernador Alfredo Cornejo ya se había manifestado en ese sentido.

Creemos y defendemos la democracia y la libertad de los pueblos. Por eso expresamos todo nuestro apoyo al pueblo venezolano y condenamos el fraude electoral. pic.twitter.com/pEbXnVqMcS — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) July 29, 2024

Desde el PRO, la sede local que preside el senador Gabriel Pradines, publicó un comunicado que expresa: “En Venezuela, es esencial que se respete la voluntad del pueblo. Millones de venezolanos le dijeron que NO a Nicolás Maduro”.

“Las manipulaciones dictatoriales atentan contra los derechos humanos y la libertad. Desde el Pro Mendoza rechazamos cualquier intento de consolidar un régimen que socave las instituciones democráticas y siga empobreciendo al pueblo venezolano”, agregaron.

Por su parte, el Partido Demócrata emitió un comunicado en el que sostienen: “No admitimos resultados que no resistan la más mínima trazabilidad, que no sean transparentes y que no reflejen la verdadera voluntad popular expresada en las urnas”.

“El pueblo venezolano quiere vivir en libertad y Maduro no es sinónimo de ella. ¡Fuerza Venezuela! El mundo libre está con ustedes”, completaron. Cabe recordar que este partido cuenta con dos diputados nacionales: Mercedes Llano y Facundo Correa Llano, que forman parte del bloque oficialista La Libertad Avanza.

Mientras tanto, el Partido Justicialista de Mendoza, que cuenta con cuatro legisladores nacionales, decidió guardar silencio.

No se observaron manifestaciones públicas de los diputados Martín Aveiro, Adolfo Bermejo ni Liliana Paponet, como tampoco de la senadora Anabel Fernández Sagasti. Lo mismo ocurrió con sus representantes en la Legislatura provincial.

El Partido Verde que conduce Mario Vadillo y hoy se muestra cercano a un sector del peronismo, tampoco se manifestó al respecto.