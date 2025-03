El mensaje de Cristina Kirchner a Javier Milei tras el discurso en el Congreso: "No sé qué festejas"

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó este domingo duras críticas a Javier Milei por su exposición en la Asamblea Legislativa y consideró que el mandatario "es muy negador".

"Che Milei… ¡qué semanita! Desde la tapa de Forbes, diciendo que armaste ´La mayor estafa de la historia´, a la del New York Times contando que la estafa es de 250 millones de dólares, y que además había que pagar coimas para reunirse con vos. ¿Lo escuchaste a Claver-Carone, funcionario de Trump para América Latina, diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EEUU? Mamita", inició la titular del Partido Justicialista.

Al referirse al discurso, expresó: "Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben) en la que repetiste la misma cantinela de siempre, ´que bajaste la inflación ´, aunque en la calle los precios siguen subiendo y los siguen perdiendo y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes".