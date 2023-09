El Gobierno defendió los cambios en Ganancias e insistiría para que lo pague el Poder Judicial

El Gobierno dejó abierta la puerta a la posibilidad de insistir con el pago del impuesto a las Ganancias por parte de jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial, una reforma que fracasó el año pasado y que podría volver a debatirse en el marco del Presupuesto 2024 que ingresará este viernes a la Cámara de Diputados junto con una “separata” de gastos tributarios a revisar.

Así lo deslizó la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda donde comenzó a debatirse el proyecto del ministro de Economía, Sergio Massa, para eximir del pago de Ganancias a la cuarta categoría de trabajadores y elevar el piso a 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Ante las dudas de la oposición sobre la pérdida de recaudación que originarán estos cambios, el Gobierno nacional dejó trascender algunas de las alternativas que evalúa para cubrir un impacto fiscal estimado en 1 billón de pesos, lo que representa un 0,28% del PBI para 2024.

“Entiendo que se plantee como una preocupación el impacto fiscal del 0,28%, pero yo creo que se va a recuperar adicionando el análisis de otros gastos tributarios. Algunos de ellos los habíamos incorporado en la separata (del Presupuesto 2023) cuando se puso a consideración las rentas de los magistrados y sin embargo no prosperó”, sugirió Balestrini.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el diputado Marcelo Casaretto y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini (Foto: Federico López Claro)

En efecto, el año pasado, el Frente de Todos, con el diputado Marcelo Casaretto a la cabeza, había incluido un artículo en la “ley de leyes” para terminar con la exención de Ganancias para el Poder Judicial, pero la oposición lo volteó en el recinto.

Por otra parte, Balestrini mencionó la posibilidad de gravar con Bienes Personales “los inmuebles rurales del exterior pertenecientes a personas residentes en el país no estén pagando ningún impuesto”. “Son inmuebles que teóricamente son improductivos o son una ganancia que no está siendo declarada”, dijo.

Asimismo, se refirió a la creación de un “impuesto mínimo global” del 15% sobre las ganancias de las grandes multinacionales, avalado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Foto: Federico López Claro)

Por su lado, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, reconoció que con el proyecto de Ganancias “el Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se verá compensada con el impuesto PAIS y también con otras medidas que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto, en una ‘separata’ del proyecto”.

Al defender la iniciativa de Massa, consideró que “estamos haciendo justicia tributaria y social para los trabajadores” y recordó que “desde la salida de la tablita de Machinea hasta 2011, aproximadamente el 10% del total de empleados en relación de dependencia pagaba impuesto a las Ganancias”, pero en 2020 “la cantidad se incrementó a 2.425.880, esto es, el 30%”. Hoy la cifra de trabajadores alcanzados, según informó, es de 701.928, lo que significa el 7%.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, precisó que “de 2015 a 2019, la participación de los trabajadores privados en el sector público cayó cinco puntos”, y sin embargo “la proporción de trabajadores expuestos a Ganancias creció dos veces y medio. Es inconsistente la relación de los trabajadores con el ejercicio de este impuesto”.

“Reivindico que el salario no es ganancia. Si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa”, destacó Olmos.

Debate veloz

La intención del Frente de Todos, confirmada por el jefe del bloque, Germán Martínez, es dictaminar el proyecto de Ganancias el próximo lunes y votarlo en el recinto el martes. En la comisión presidida por Carlos Heller, el oficialismo contaría con mayoría de firmas (25 sobre 49) gracias al apoyo de un integrante del Frente de la Concordia Misionero, Carlos Fernández.

Juntos por el Cambio definió este martes que rechazará el proyecto, tras una reunión de autoridades de bloque con integrantes del equipo económico de la candidata presidencial Patricia Bullrich. “No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa”, sentenció el interbloque en un comunicado.

En el debate, Martín Tetaz (Evolución Radical) amplió la postura de Juntos por el Cambio. “No se puede avanzar sobre la eliminación del impuesto a las Ganancias sin haber eliminado primero el impuesto inflacionario. Es como discutir en una terapia intensiva por el sabor de la gelatina cuando el paciente está conectado al respirador”, indicó.

El economista profundizó: “Acabamos de anunciar un dato del 12,4% de inflación. Los precios de los alimentos corrieron a una velocidad durante el mes de agosto que, si se anualiza, da 460%. Eso va a arrojar una proporción cercana al 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, y nosotros estamos viendo cómo abrigamos mejor al 10% de la población con una manta corta que está desabrigando al 90% restante, y particularmente al 50% de bajos ingresos”.

“Muchos de los legisladores oficialistas saben que esto es así”, lanzó Tetaz, y reveló: “Yo venía escuchando en la previa que algunos decían ‘mirá lo que tenemos que estar discutiendo acá’. Les da vergüenza estar discutiendo algo que está en contra de un análisis global”.

Heller le salió al cruce. “Quisiera preguntarle a los diputados del Frente de Todos si hay algún avergonzado de lo que tenemos que estar tratando”, desafió, y hubo murmullos de desaprobación entre los oficialistas.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto (Foto: Federico López Claro)

Otro momento destacado del debate fue cuando Sergio Palazzo, diputado oficialista y secretario general del gremio bancario, buscó refutar a la oposición y se llevó aplausos enérgicos de su bancada.

“No he visto, en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio, un proyecto integral de impuestos. He visto solo la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3,7 veces más, en materia de recaudación, de lo que significa eliminar la cuarta categoría. Entonces cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero cuando vamos a eliminar 3,7 veces la recaudación, le sirve a los oligopolios y ahí no cuidamos los recursos del Estado”, retrucó.

Además, Palazzo enfatizó que “el proyecto no tiene un sesgo electoral. Sería electoral si el ministro solo sacara el decreto, pero el ministro ha elevado un proyecto para que quede en el tiempo y resuelva el problema de los trabajadores que pagan Ganancias”.

Apoyo sindical

Héctor Daer, secretario general de la CGT, también participó de la reunión y reclamó: “Que se den todos los debates que se tengan que dar, pero vayamos hacia una sociedad más equitativa y justa. Y no es desfinanciar al Estado, porque sigue existiendo el tributo para aquellos que tienen altos ingresos. Lo que desaparece es la desproporción del inciso de la cuarta categoría y esa tablita perversa que hace que cuando uno salta de escalón, termina retrocediendo varios escalones”.

También expusieron el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y la titular de CTERA, Sonia Alesso.

