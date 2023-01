El Gobierno asegura que la deuda pública provincial bajó 19% en siete años

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza mostró datos de su Balance 2022 y resalta tres grandes ejes. Uno tiene que ver con la deuda pública consolidada medida en dólares. Desde diciembre del 2015 hasta diciembre del año pasado bajó 19%.

Y desde la cartera que lidera Víctor Fayad, resaltan que los resultados fiscales positivos permitieron tomar endeudamiento sólo para financiar el plan de obras. Es decir, “no destinarlo a gastos corrientes tal como ocurrió en el pasado”, en relación a la gestión de Francisco Pérez.

“El stock de deuda consolidada, medido en dólares, es el menor de los últimos 20 años”, dicen en Hacienda por los resultados exhibidos. En medio del debate por el roll over y el decreto del gobernador Rodolfo Suárez, cada vez que se habla de deuda se agita la grieta.

Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, volvió a defender la operatoria para la cual recolectó dictámenes, con una opinión adversa por parte de la Fiscalía de Estado. El peronismo avisó que irá a la Suprema Corte a cuestionar el decreto y el funcionario provincial retrucó: “Para nosotros la deuda no es un problema. Nosotros la podemos pagar”.

El número que muestra Hacienda habla de una baja del 19% en lo que refiere a la deuda pública total, medida en dólares. Es decir, la que está debidamente registrada en la contabilidad y pasada a moneda dura, sin influencia apreciable de la inflación.

A diciembre de 2015, la deuda total (incluida la flotante, que no estaba “consolidada”, es decir con todo el proceso contable cerrado) ascendía a U$S 1.487 millones. Siete años después, es de U$S 1.205 millones. La diferencia de U$S282 millones menos entre la deuda actual y la de hace siete años, representa un 19% menos.

Ese dinero en dólares es igual al que solicitó Rodolfo Suárez para hacer obras en el presupuesto 2023 y que luego fue modificado en Legislatura. Hay obras que aumentaron la porción como el caso de Aysam, otras se pesificaron y al Metrotranvía se le asignó menos dinero.

En el balance presentado por el Gobierno, se destacan dos puntos más, que son una “consecuencia de decisiones que se tomaron”. Uno de ellos es el alivio fiscal que en 7 años implicó $61.536 millones producto de bajas de alícuotas, topes en impuestos patrimoniales, que implicaron que ese monto dejara de ingresar al Estado en concepto de recaudación. ”Apostamos a que sea pagable; si no perdés la recaudación por la mora. La alícuota efectiva, que es un promedio calculado en base a recaudación de Ingresos Brutos sobre facturación, nos da una alícuota promedio de 3,15%. Para el 2023 esperamos estar entre un 2,9% y un 3%”, indicó Fayad.

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Finanzas remarcó que el déficit del 19% de diciembre del 2015 pasó a un superávit del 4% a diciembre del año pasado. “De esta manera, los fondos disponibles se utilizaron para encarar el plan de inversión pública provincial con menores necesidades de financiamiento. El orden fiscal permite que la reducción de impuestos lograda sea sostenible en el tiempo”, resalta el informe.

Para Fayad, la clave de estos números pasa por “haber sido ordenados en los gastos y haber ordenado la recaudación. El discurso de los gremios en 2022 fue que usáramos superávit para pagar sueldos. Y fue difícil explicar que no es el único objetivo del Gobierno pagar sueldos. Una parte de la recaudación va a sueldos, pero hay otras cosas para pagar. Después terminaron cerrando todos, excepto funcionarios judiciales”.

“La mala noticia es para los que aspiraban a entrar a la planta del Estado, porque entre 2007 y 2015 entraron 20.000. Salud nos rompió un poco la ecuación porque debido a la crisis hay más demanda en el sector público”, explicó. Y considera que se debe tener “flexibilidad, porque hay que ver por dónde viene la demanda, si por salud, seguridad o transporte”, señaló.

La deuda y otro round con el PJ

“Ellos piensan que es un problema (la deuda) porque cada vez que les toca a ellos tienen un problema. Porque cuando no sos confiable, rompés contratos, te endeudaste caro y ellos creen que tenemos el mismo problema”, disparó Fayad sobre el peronismo y su histórico planteo acerca de la supuestamente inmanejable deuda que dejó Alfredo Cornejo.

El funcionario recordó que el gobierno de Alfredo Cornejo, en diciembre 2017 precanceló una deuda “que tomó (Celso) Jaque, la usó (Francisco) Pérez y la precancelamos antes de la devaluación ahorrando un montón de plata” (nota de la redacción: se refiere a un crédito por U$S100 millones que licitó y adjudicó Jaque en setiembre de 2011 al banco Credit Suisse). En ese contexto, aclaró que el roll over pedido es “para refinanciar las amortizaciones del capital, por eso son 80 millones”.

“Vamos a acatar lo que diga la justicia, no vamos a hacer el papelón institucional de (Alberto) Fernández. Pero ahora conviene refinanciar, ¿nos van a hacer pasar un 2023 duro y un 2024 mucho más duro cuando quizás nos financiemos a tasa real negativa?”, se preguntó el funcionario provincial.

Nicolás Aroma, economista del Centro de Economía y Finanzas Mendoza indicó a Los Andes que “si creyeran en estos fundamentos, no estarían enviando un decreto que es por lo menos muy discutido desde lo legal. Creo que efectivamente la deuda en dólares es un problema muy grande para la provincia, fue un error y el Gobernador con la acciones que está tomando, de intentar a cualquier costo pesificarla, es la muestra de que esto no está funcionando”.

“No se ha reducido la deuda en dólares. La deuda nominada en dólares, con bonistas extranjeros, aumentó en más de 500 millones de diciembre del 2015 a la fecha. Lo que dicen que se ha reducido es la deuda en pesos. La porción de la deuda en dólares pasa del 30 al 60%”, refutó Aroma.

El economista indicó que Mendoza “es la única provincia en toda la Argentina, si entrás a la pagina de Hacienda, te da la deuda en dólares porque le suman la deuda en pesos. Eso es para mostrar que se te licua el total de deuda, pero al momento de pagar con dólares se te complica todo porque es una de las provincias con más deuda en dólares”.