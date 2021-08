El Colegio de Abogados podría judicializar el proceso de despapelización de la Justicia

“Sé que todo este año va a crujir el sistema. Va a crujir internamente y va a crujir con los abogados, pero el sistema va a funcionar”, había anticipado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de Mendoza, Dalmiro Garay, en la previa de la puesta en marcha del expediente 100% digital a comienzos de agosto. Efectivamente, el pronóstico del ministro se cumplió y explotaron las quejas de los abogados por los problemas en la implementación de esta “despapelización”.

Por este motivo, el titular y otros ministros de la Corte se reunieron con dirigentes de la Federación de Colegios de Abogados para contemplar las quejas y trabajar en posibles soluciones. No obstante, el conflicto va en aumento y este viernes se realizará protesta de abogados autoconvocados frente al Palacio Judicial, mientras desde el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción advierten que podrían judicializar el tema si no se resuelven los inconvenientes en los próximos días.

En este clima de tensión, en las últimas horas se viralizó el audio de una abogada que litiga en el fuero de familia dirigido al ministro Mario Adaro, en donde expresa, en fuertes términos, las dificultades que tienen los letrados para realizar su trabajo con este nuevo sistema.

“Desde junio estoy esperando que el juzgado de Godoy Cruz, entre otros, me vincule a las causas con este maldito sistema que compraron para que me provean los escritos. Aguantando a los clientes desde esa fecha ya sin saber qué decirles”, expresa la profesional del derecho.

En este sentido, señala que “no puede ser que los abogados de familia no podamos trabajar desde abril por la puta compra del sistema” y agrega: “Lo que han hecho es una falta de ética, de respeto. En connivencia con un Colegio de Abogados que no nos defiende”.

Reunión tras el audio viral

La abogada protagonista del audio es la doctora Andrea Jara, quien este jueves por la mañana junto a otros colegas fue recibida por el juez Adaro y funcionarios del área de Informática y Modernización. El encuentro duró más de 3 horas y este grupo de Abogados Autoconvocados expuso los problemas que tienen para vincularse a un expediente en el sistema, lo que les impide litigar y presentar escritos y lleva a demoras de meses en las causas.

En diálogo con Los Andes, el ministro Mario Adaro manifestó que “yo me estoy involucrando ahora, estaba más con otros temas de innovación y esto lo llevaba un equipo de Presidencia”.

Explicó que previamente algunos ministros habían tenido una reunión con la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza (FCAPM) en donde se acordó prorrogar la vigencia de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales (Meed) y la coexistencia con el sistema Iurix Online (IOL), mientras que se realizarán pruebas pilotos en juzgados. En tanto, se acordó la conformación de una comisión de seguimiento para el fuero de familia y otra los fueros laboral y civil.

“Hemos quedado en llevar a esa comisión la posibilidad de hacer una autovinculación, es decir, darle la opción al sistema para que en vez de que sea el tribunal el que presente un escrito y te vincule, uno pueda entrar y vincularse. Hay que tener toda una práctica ética y de responsabilidad, pero para mí es una buena opción, porque es más ágil que lo haga el propio abogado”, indicó el Adaro.

El juez Mario Adaro se reunió este jueves con la abogada Andrea Jara tras el polémico audio viral. Archivo / Los Andes

Respecto del audio que recibió, consideró que “es parte de la expresión de lo que estaban viviendo los abogados y el audio me lo manda a mí porque tiene mi teléfono”. “Inmediatamente se lo contesté, le dije que la esperaba para reunirnos. Pero no era contra mí. Es más, gracias a eso pude involucrarme, yo vengo desde hace rato con el tema de la tecnología”, añadió.

En tanto, este diario se comunicó con la abogada Andrea Jara quien resaltó que el ministro “escuchó atento toda la problemática que tenemos como abogados litigantes en los estudios para trabajar con el expediente digital que realmente estamos parados desde el mes de mayo. Pidió urgente la modificación y hacer lo que sea necesario para modificar el sistema. También asumió el compromiso de hablar con los juzgados, porque no están proveyendo escritos y no se entiende por qué”.

Afirmó que hay “mucho enojo y malestar en los abogados” y remarcó que en el audio canalizó la “bronca” de todos los abogados que son “víctimas de la implementación arbitraria del sistema” por parte de la Corte.

Respecto a la posible resolución de los inconvenientes de vinculación y visualización de los expedientes, Jara dijo que “no hay una solución concreta porque el problema es estructural de los juzgados que no tienen las computadoras adecuadas al sistema Iurix. Segundo, no tienen el personal suficiente ni capacitado. Después tenés el problema operativo y el problema técnico, porque es súper complejo. La única solución ahora sería volver a la Meed y que empiecen a implementar el Iurix de a poco”.

Un conflicto que crece

Por otra parte, Jara también disparó duras críticas al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción y dijo que desde el grupo de abogados autoconvocados entienden que “no se hace eco de las necesidades de los colegiados ni defiende nuestros derechos”.

En este sentido, advirtió que este viernes desde las 10 realizarán una “cafeteada” en la escalinata de Tribunales que da a calle Patricias Mendocinas para protestar contra el sistema de expediente digital impulsado por la Corte. “No vemos que el Colegio salga a defender los derechos de los trabajadores del Derecho. Necesitamos salir a la calle porque nadie nos defiende”, dijo, convocando a los abogados a sumarse.

Por otra parte, la presidenta del Colegio de Abogados y Procurados de la Primera Circunscripción, Andrea Disparte, se defendió de los cuestionamientos que recibe el organismo y sostuvo que la responsabilidad de que funcione bien el nuevo sistema es de la Corte. En tanto, advirtió que si no hay una solución rápido a los problemas podrían judicializar el conflicto.

“Es un error de la Corte de imponer una nueva plataforma o un nuevo sistema que no está probado. Los ánimos están muy caldeados y la gente está muy agresiva. Entienden que el problema lo debe resolver el Colegio de Abogados y que no hace nada. A esa gente le cuento que nosotros tenemos reuniones semanales con la Corte y con la Federación y estamos todo el día trabajando para ver cómo resolvemos los conflictos de aquellos que están todo el día insultándonos”, expresó la abogada.

A su vez, resaltó que el Colegio capacitó a parte del personal para que puedan resolver la gran parte de los problemas que tenían los abogados con el nuevo sistema y que ido acercando las distintas quejas a las sucesivas reuniones con la cúpula del Poder Judicial provincial.

“Nosotros antes de esta última reunión enviamos un comunicado a la Corte haciendo un listado de todos los problemas e intimándolos a una resolución porque no queda otro camino que la vía judicial. Esto quiere decir que o se resuelve el problema o nosotros lo judicializamos. Si nosotros no tenemos respuesta dentro de una semana, la vía próxima es la judicialización”, anunció.