El anuncio del fin del cepo generó festejos y críticas desde distintos sectores

José Luis Espert consideró hoy que el fin del cepo "es un gran paso para la economía del país", mientras que la ex ministra de Mujeres y Diversidad Ayelén Mazzina criticó el anuncio por su efecto devaluatorio, entre las distintas repercusiones que tuvo el anuncio en las últimas horas.

Desde la Cámara Argentina de Comercioa (CAC) señalaron que "el reciente entendimiento con el Fondo y el nuevo esquema cambiario implican un paso clave hacia la normalización de la economía argentina".

"A diferencia de lo ocurrido tantas veces en la historia argentina, los recursos que aportará el FMI no se utilizarán para solventar el déficit fiscal –de hecho, actualmente las cuentas públicas registran superávit– sino que tendrán como destino la cancelación de deuda del Tesoro con el Banco Central", destacó.

Desde Puente, indicaron que "la liberalización del mercado cambiario es más fuerte de lo esperado, y esperamos que el mercado de cambios virtualmente quede unificado a partir del lunes. La gran incógnita es en qué nivel se estabilizará el tipo de cambio único. Esperamos que lo haga dentro de las bandas y entre los valores actuales de oficial y financiero, quizás luego de un overshooting inicial".

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo en LN+ que el inicio de la banda de flotación en $1.000 es "para generar expectativa de que puede bajar" y que estos son "momentos de tensión cambiaria" en los que "el mercado te testea", por lo que el rumbo del dólar "dependerá de lo que haga el Banco Central, de la liquidación de los exportadores, para poder estabilizarlo debajo de la banda".

En tanto, la ex ministra de Mujeres y Diversidad del gobierno de Alberto Fernández, Ayelén Mazzina, escribió un llamativo mensaje criticando el anuncio del fin del cepo cambiario de Luis Caputo. "¿Fin del cepo? No, devaluación. Festejar? Las bolas. #CaputoNosEstafo #LaDevaluacionAvanza", tuiteó.

El diputado de izquierda Nicolás del Caño lanzó que "Caputo anuncia una devaluación con saluditos como si estuviera en un cumple". "Es tan burdo Caputo que pone un gráfico sobre la baja de la inflación, sin el dato del 3,7 de marzo que hoy informó el INDEC que muestra una fuerte suba".

Por su parte, el ex titular de la Anses, Diego Bossio, dijo "tanto gre, gre, para decir Gregorio. Devaluaron. Así que los mandriles y econochantas se los pueden guardar… en el manual de promesas incumplidas", escribió en X.

"Javo, al final tuviste que mover el tipo de cambio oficial. Parece que los mandriles y econochantas no estábamos tan errados. Tranquilo, no es una traición al dogma, solo la admisión de que el Excel no convierte el agua en dólares. Porque tanto amó Milei a los mercados… que terminó devaluando", chicaneó.

El diputado Martín Yeza, del PRO, elogió el anuncio del gobierno nacional de terminar con el cepo al dólar a las personas. "Salir del cepo. Parece increíble, pero es real. El equilibrio fiscal, el respaldo parlamentario y el ajuste del gasto no solo nos trajeron hasta acá: también deben marcar un nuevo sentido común para la política argentina".

"Desde el PRO decidimos acompañar, incluso en votaciones difíciles, porque entendimos que no importaba el costo de poder dar un paso que nos ponga más lejos del abismo. Felicitaciones al Presidente @JMilei y al ministro @LuisCaputoAR", sostuvo.