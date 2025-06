El abogado de Cristina aseguró que cumplirá prisión domiciliaria, celebró la "victoria popular" y borró el posteo

El abogado Gregorio Dalbón , representante legal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner , confirmó este lunes que la ex mandataria cumplirá su condena en prisión domiciliaria . La decisión judicial fue comunicada en medio de una fuerte controversia política y judicial que rodea desde hace años las causas contra la ex jefa de Estado. Sin embargo, minutos después borró su mensaje de redes sociales.

Dalbón también responsabilizó a la Corte Suprema, a la que acusó de estar “construida” por el operador judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón —actualmente prófugo— en violación de la Constitución Nacional.

“Cristina no está sola”

En un tono enfático, el abogado destacó el respaldo popular a la ex presidenta. “Cristina no está sola. El pueblo la rodeó, la defendió y la cuidó. Y eso, más que cualquier alegato, inclinó la balanza”, sostuvo. Y concluyó: “Hoy el derecho venció al circo. La dignidad venció al odio. Y la verdad empezó a abrirse paso en medio de la infamia. Este es un paso, no el final. Pero es una señal clara de que no podrán doblegar a quien camina con el pueblo”.

Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas por parte de Cristina Kirchner, aunque se espera que en las próximas horas emita algún mensaje tras la decisión judicial. Tampoco se han pronunciado oficialmente desde el Gobierno nacional ni desde el Poder Judicial.