Dólar colchón: el titular de ARCA criticó la "concepción soviética" de Axel Kicillof sobre el nuevo régimen

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, salió al cruce del gobernador Axel Kicillof, después de que ratificara que el organismo de control tributario de la Provincia de Buenos Aires, denominado ARBA, mantendrá la fiscalización a pesar del nuevo régimen que impulsó la Nación para promover el gasto de los "dólares bajo el colchón" de los ciudadanos.

"Esta concepción soviética no me llama la atención", apuntó el funcionario de Javier Milei, quien defendió el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”. Aclaró como convivirán ambas medidas y dijo que "por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie si adhiere al nuevo régimen".

"Esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención, no es nada nuevo, ellos nos llevaron a este régimen de exceso de la información”, sostuvo Pazo en diálogo con Radio La Red.

También advirtió que las provincias que no adhieran al régimen perderán el acceso a la información de las compras. “Para proteger los consumos personales y variaciones patrimoniales, los que no adhieran a este régimen, perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas así como también la de los consumos que se den por encima de los umbrales. No les vamos a pasar información. Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”, expresó el titular de ARCA.

Las nuevas medidas de este plan permiten que los contribuyentes gasten por debajo de los $50 millones por mes (equivalente a unos US$40.000) sin estar bajo el radar del fisco. En ese contexto, ARBA ratificó que el nuevo régimen nacional no cambiará los controles del organismo provincial.