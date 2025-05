Diputados: la oposición avanza hacia un acuerdo para aumentar las jubilaciones y el bono.

Entre las iniciativas, el peronismo y la izquierda impulsan la restitución por dos años de la moratoria previsional, que permitía a quienes no alcanzaban los 30 años de aportes completar el período faltante y acceder a la jubilación mínima.

De acuerdo con lo informado , la iniciativa para restablecer la moratoria previsional no logra el respaldo de los bloques dialoguistas , por lo que su aprobación en el recinto aparece como poco probable. Como es el dictamen de mayoría, será el primero en ser tratado.

Luego se debatirá la propuesta presentada por el PRO y los libertarios, que buscan conformar una comisión especial con el objetivo de elevar al Poder Ejecutivo un proyecto de reforma integral del sistema previsional, orientado a asegurar “el equilibrio fiscal y la sustentabilidad a largo plazo”.

Aunque estas iniciativas comparten una lógica común, existen diferencias relevantes en torno a dos puntos clave: el monto mínimo que se utilizará como base para calcular los haberes, y los criterios con los que se computarán los años aportados.

Luego será el turno de los proyectos que proponen la creación de una Prestación Proporcional, pensada para reconocer los años de aportes a quienes no llegan al mínimo de 30 exigidos. En este eje hay dictámenes impulsados por Encuentro Federal, la UCR, la Coalición Cívica y también por una facción minoritaria del PRO, marcando por primera vez una división entre los sectores alineados con Mauricio Macri y los que responden a Patricia Bullrich.

Sin embargo, hay margen para alcanzar acuerdos. Desde el peronismo no descartan dar su apoyo al proyecto de Encuentro Federal si finalmente no prospera la moratoria. “Entre que no salga nada y que salga esto, preferimos esto”, afirmó un legislador peronista miembro de la comisión de Presupuesto.

Por otro lado, se estaría consolidando un consenso amplio para aprobar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono, actualmente congelado en $70.000. La principal diferencia radica en el monto: mientras el peronismo propone elevarlo a $115.000, con actualizaciones posteriores por IPC, Encuentro Federal plantea un incremento hasta los $100.000. “La diferencia no es tanta, deberíamos poder ponernos de acuerdo”, opinó un legislador dialoguista. En este tema, el PRO y la UCR mantienen su negativa.

Desde el oficialismo, por su parte, ya anticiparon su rechazo a todas estas propuestas debido al impacto fiscal que implican. Además, advirtieron que la Casa Rosada no dudará en recurrir al veto presidencial si fuera necesario, como ocurrió el año pasado.