Cornejo diferenció a la UNCuyo de las universidades que “se crearon para el curro político”

El gobernador Alfredo Cornejo analizó hoy el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que se debate en este momento en el Congreso de la Nación y compartió una respuesta ambigua, entre críticas al mecanismo de actualización salarial impulsado por la oposición y también a la “falta de pericia” del gobierno de Javier Milei para lograr acuerdos paritarios.

En ese marco, diferenció a la UNCuyo de las “universidades que se crearon para el curro político”, como señala el gobierno nacional para desacreditar los reclamos universitarios. Lo hizo después de anunciar el lanzamiento del programa “Inteligencia Artificial, políticas públicas y economía del conocimiento”, junto con la propia rectora de la Casa de Estudios, Esther Sánchez, en la Nave Cultural.

“El gobierno nacional comete un error cuando generaliza. Ya lo hizo antes en la Ley Bases cuando decía que todas las provincias son gastadoras seriales y que no han hecho su trabajo, etcétera. En ese momento dije que es una generalización absurda, que no sirve para nada y no contribuye a resolver el problema de la economía argentina”, puntualizó Cornejo en diálogo con la prensa.

Y sostuvo que, con las universidades, el gobierno nacional está incurriendo en el mismo error discursivo. “La generalización de que todas las universidades tienen bolsones de improductividad y ñoquis no es positiva, no es conveniente y no ayuda a mejorar un sistema universitario que tiene que mejorar”, sostuvo.

“En mi opinión generalizada, comparto que algunas universidades fueron creadas como curro político, como dice el Gobierno, pero hay universidades que tienen una trayectoria y una administración sin conflictos, como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo”, aclaró.

Y sentenció: “Meterla a la misma bolsa no contribuye a solucionar los problemas que dice el gobierno que hay que solucionar”.

Sobre el veto particularmente que está en discusión, Cornejo manifestó: “Es una indexación salarial por ley, con lo cual a mí no me gustaría que se impusiera de esa forma porque complica el plan económico”.

Y ensayó una comparación con su gestión: “Ahora, el gobierno nacional no ha tenido pericia para hacer negociaciones por el tema salarial. Pericia que sí ha tenido el gobierno de la provincia, que ha cerrado casi todas sus paritarias con acuerdos en todo este tiempo”.

“Nosotros llevamos tres paritarias desde que estoy en el gobierno y la mayoría cerró con acuerdos, incluso el más relevante es el de los docentes, que es el personal mayor y estamos encaminados a eso, en esta paritaria actual que está transitándose”, agregó.

“Entonces, mi opinión es que no me gusta que se actualicen los salarios por una ley, porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico de la hacienda pública nacional, pero también comprendo que tienen razón las universidades y los gremios en la falta de pericia para negociar buenos acuerdos”, sostuvo.

El gobernador citó como antecedente el caso de las jubilaciones, en que el Gobierno nacional desechó la ley completa, cuando podría haberlo hecho parcialmente. “Había tres artículos que le hacían un agujero fiscal al gobierno nacional y se vetó toda la ley”, comentó.

“Se necesita tener una ley de actualización, porque lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y muchos juzgados contenciosos administrativos. Con la inflación las jubilaciones deben actualizarse a través de una fórmula que tenga ley del Congreso”, aseguró y manifestó que esto terminará en judicializaciones permanentes.