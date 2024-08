Cómo se prepara Mendoza para aceptar otras tarjetas para el pago del boleto de micros

Este martes el Gobierno Nacional quitó la exclusividad al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público de todo el país, por lo que abrió el juego a que puedan aparecer otros medios de pago sin contacto, como tarjetas de débito y crédito.

Desde Mendoza, el subsecretario de Transporte, Luis Borrego, confirmó a Los Andes que la provincia tiene serios intereses de avanzar en ofrecer nuevas alternativas a los usuarios, y espera ser una de las primeras jurisdicciones en llevarlo a la práctica.

El funcionario expresó además que desde el año pasado está realizando gestiones con el Gobierno Nacional para instrumentar el pago “contactless” (sin contacto), sober todo “para ofrecer a los usuarios más alternativas para abonar el pasaje”, sobre todo por inconvenientes que han tenido los pasajeros para acceder en muchos casos a la compra de la tarjeta SUBE (en varias oportunidades se han quedado sin stock desde Nación), o incluso para cargar y validar la tarjeta.

En tanto, expresó que si bien ya salió publicado el decreto nacional, lo que se debe aguardar es “el proceso de adecuación” de toda la normativa, por lo que esperan “conocer para adecuar el andamiaje del sistema informático para realizar el pago con otros medios”.

Desde cuándo se permitirá el pago con otras tarjetas

Desde Nación informaron que una primera etapa prevista para septiembre u octubre, donde “se lanzará una prueba en colectivos en dos localidades del interior del país”; y en una segunda etapa entre octubre y noviembre, se llevará a cabo la adaptación de los molinetes en el tren Urquiza y en los subtes de CABA. Para los trenes del AMBA, se estima que se podrá implementar para fines de año.

Borrego sostuvo que intentarán que Mendoza sea una de las primeras jurisdicciones en implementar el sistema, aunque aclaró que “no hay fechas” resueltas.

Por otro lado, expresó que por el momento sólo se están pensando en adicionar tarjetas como las de crédito y débito, ya sean de entidades bancarias, como también las que ofrecen otras plataformas electrónicas.

Al margen, no descartó que en un futuro no inmediato puedan también aparecer pagos a través de QR, aunque hoy en día no está siquiera estudiado.

“Toda la implementación está por verse y esto sucederá en un tiempo, hay que ver cómo se desarrolla el sistema y cuándo se puede aplicar”, expresó el funcionario.

El decreto

La medida se publicó en el Boletín Oficial bajo el decreto 698, firmado por el presidente Javier Milei, que establece las bases para avanzar con la modernización y desregulación del transporte público de pasajeros, permitiendo elegir nuevos medios de pago.

El decreto que se publicó este martes por la mañana en el Boletín Oficial, da el marco legal para comenzar con la implementación de la apertura de medios de pago, medida que el gobierno viene trabajando y anunciando hace meses.

Desde la secretaría de Transporte expresaron a través de un comunicado que el sistema de tarjeta SUBE “seguirá funcionando normalmente”, ya que esta medida “no significa en absoluto la eliminación de la tarjeta SUBE, sino que será una opción más disponible para los pasajeros”.

E insistió: “Hemos sido de las primeras provincias en realizar las gestiones a Nación Servicios y queremos ser de las primeras también en prestar las alternativas”.

Además, Borrego añadió que en principio no se podría utilizar la validadora de la SUBE y que deberían instalar otra en los micros, aunque tampoco está resuelto el tema del “equipamiento” hasta que no se conozca ”todo el procedimiento técnico e informático”.

“Sin dudas no deja de ser un muy buen anuncio más allá que falte tiempo para su instauración”, afirmó.

Respecto a los abonos y descuentos, sostuvo que podría ser factible que se pueda prestar también con las tarjetas de crédito y débito, “ya que son tarjetas personalizadas con una identificación e intransferibles, por lo que si una persona tiene un abono con la SUBE, podría también tener el mismo abono y pagarlo con otra tarjeta”, razonó.

A su vez, la medida “no implicará gastos extraordinarios para el Estado Nacional sino que el financiamiento para la implementación de los nuevos medios de pago será a cargo de los sectores privados”.

“Con el objetivo de promover la libertad de los usuarios al elegir el medio de pago, de modernizar y agilizar el sistema para acceder al transporte público, como sucede ya en muchas ciudades del mundo, a partir de hoy se comenzará con los procesos necesarios para habilitar el uso de tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales y aplicaciones bancarias para el pago del boleto del transporte público”, aclararon desde Transporte.

Por otro lado, sostuvieron que en los próximos meses, con el avance correspondiente de la implementación de esta medida, “se anunciarán las condiciones y características de la apertura del sistema y se establecerán las etapas en las que se irá alcanzando la totalidad de los modos de transporte en todo el país”.

Respecto a los colectivos de todo el país, que actualmente cuenten con el sistema SUBE, se implementará de forma paulatina, entre finales de año y a partir del 2025, ya que son cerca 30.000 unidades a las que se debe actualizar el equipo.

El sistema SUBE seguirá cumpliendo un “rol clave” para fiscalizar los servicios que 2 prestan las empresas de colectivos y los gastos que realizan, además de ser una herramienta que permite subsidiar la demanda en el transporte público.

Con esta medida, se permite iniciar las gestiones para modernizar las consolas que actualmente están instaladas para que se pueda pagar el transporte con nuevos medios de pago.

Validaciones a tope

Por otro lado, desde hace algunas semanas el Gobierno informó que los usuarios del servicio de Transporte Público podrían validar las recargas en las propias máquinas de los micros. Es decir, cargar con dinero la tarjeta SUBE a través de alguna billetera virtual, banco o kiosco; y luego validar dicha recarga en el micro.

Si bien algunos usuarios han reportado problemas a la hora de validar las cargas, Borrego sostuvo que la medida es un “éxito”, con datos que fundamentan su declaración.

Es que el funcionario sostuvo que está funcionando “muy bien” ya que se realizan aproximadamente 30.000 cargas por día, lo que se traduce entre 30 y 40 cargas diarias por cada unidad en la calle.

“Estamos hablando de que un 30% de todas las cargas diarias ya se están validando en los micros, es una gran noticia”, sostuvo.