Cómo es la tobillera electrónica que usará Cristina Kirchner presa en su departamento

Tal como confirmó la Corte Suprema de Justicia, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue a prisión común, sino que empezó a cumplir la condena a seis años bajo la modalidad de arresto domiciliario , con tobillera electrónica y control permanente en su domicilio de San José 1.111, en el barrio porteño de Constitución.

De todos modos, la colocación del dispositivo en la pierna de la líder del peronismo no será inmediata. Primero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), debe recibir la notificación oficial del tribunal. Luego, se iniciará un circuito administrativo que incluye:

Informe técnico de viabilidad del domicilio. Informe de condiciones sociales y ambientales. Verificación estructural del lugar donde se cumplirá el arresto. Evaluación médica de rutina (aunque no se requerirá evaluación psicosocial, ya que la condena es menor a diez años).

Desde el SPF confirmaron que existe stock disponible de tobilleras para este caso, a pesar de que actualmente hay cerca de 5.000 personas monitoreadas con el mismo sistema.

A partir de la confirmación de la Corte y la decisión del TOF 2, Cristina Kirchner es considerada legalmente una persona condenada y detenida, aunque cumpla la pena en su domicilio. La situación implica restricciones claras, vigilancia constante y el deber de someterse a las condiciones fijadas por la autoridad judicial.

Cristina Kirchner, con condena firme, saluda desde su balcón La ex presidenta Cristina Kirchner se reunió hoy en su domicilio con referentes de Derechos Humanos y dirigentes del peronismo tras el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. NA / Damián Dopacio

En su estancia, CFK deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Sólo podrá ser visitada por sus familiares directos, previamente declarados, así como un médico de cabecera y su equipo judicial.

La gran duda: ¿Cristina podrá saludar desde el balcón?

Este miércoles por la mañana, en su cuenta de X, Cristina compartió el documento que sus abogados le enviaron a la Justicia para saber cómo debe actuar en su casa. Es que aún no quedó claro si puede o no salir al balcón para saludar a la militancia, a pesar de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ya anticipó que ese accionar no está permitido.