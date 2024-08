Caso Currenti: su abogado minimizó los videos polémicos que se viralizaron y descartó que llegue a ser imputado

En las últimas horas se viralizaron imágenes que se suman a la polémica que envuelve al inspector Alejandro Currenti, suspendido por el Departamento General de Irrigación y denunciado penalmente por hechos de corrupción en la Inspección de Cauce de Los Corralitos que tenía a su cargo.

El pasado 30 de julio, el Honorable Tribunal Administrativo del DGI resolvió intervenir la inspección de cauce y determinar a la vez, la “suspensión preventiva del Cuadro de Autoridades” hasta que concluya el proceso. La decisión llegó después de que la Dirección de Fiscalización del HTA detectara “distintas anomalías” con “entidad suficiente para ser considerados como irregularidades”.

En la resolución del HTA, se detectaron transacciones bancarias con el uso de token de una persona fallecida, se puso en cuestionamiento el traslado de la sede de la inspección a un terreno suyo sin conocimiento de los asambleístas y también se hallaron retrasos en los pagos de aportes y contribuciones de personal.

Antes de esta medida, ya se había iniciado una investigación en la Fiscalía de Delitos Económicos contra Currenti por presunta malversación de fondos, a la cual el concejal de Guaymallén, Jose Pozzoli (PJ), se incorporó como querellante con una denuncia por los convenios que firmó con el exintendente Marcelino Iglesias durante su gestión.

El camino judicial se inició después de la primera sanción recibida por Irrigación: suspensión de 60 días por faltantes de comprobantes para validar 1.368.232,74 pesos que eran destinados para obras hídricas.

No son las únicas maniobras sospechosas de Currenti. También salieron a la luz contratos realizados por la inspección para beneficiar a su propia esposa Romina Cagol y ahora se suman videos difundidos en las últimas horas. El inspector de cauce hace alarde de sus propiedades y también muestra una pila de dinero en efectivo que cuenta una mujer delante suyo.

“Mirá, dejo una, la de la movilidad de la inspección y me voy en otra. No vas a pensar que está loco tu amigo, no vas a pensar eso. Dejo esta y me voy en esta”, dice riéndose en uno de los videos.

Luego, en otro filma a una mujer contando dinero en efectivo presuntamente en la sede de la inspección y señala: “Mirá como cuenta plata. Para qué queremos máquina si tenemos a la (…) para contar plata”.

A todo esto, el inspector Currenti contrató como defensor al reconocido abogado Carlos Aguinaga y en diálogo con Los Andes, el letrado le restó importancia a la aparición de los videos. “Por la prensa nos hemos enterado de los videos, pero si han estado contado dinero con el que después hayan hecho algún pago, no veo ningún inconveniente. El problema es si faltara plata, pero la misma Irrigación dice que no faltó. Y él no manejó ningún dinero de Guaymallén, a él le entregaron solo materiales”, sostuvo.

Currenti aún no ha sido imputado formalmente y Aguinaga sostiene que la Fiscalía tiene pocos elementos para hacerlo. “Todavía no hay nada, está solamente la denuncia. Irrigación dice que no hay faltante de dinero y Fiscalía no va a poder investigar mucho, porque no había malversación, ni estafa, si no hay daño económico”, aseguró.

Además, sostuvo que Currenti “tiene a disposición documentación que no ha sido tenida en cuenta por Irrigación, que demuestra que ellos sabían que no le alcanzaba el dinero para hacer todas las obras, en razón de los aumentos de precios. Es evidente que vivimos en un país con inflación y si recibís plata en pesos, no se puede pretender que al cabo de un tiempo, rinda para hacer todas las obras”.

“Él les avisó, les presentó una nota que Irrigación no tuvo en cuenta. Cuando lo suspenden, lo hacen por no haber avisado que no le alcanzaba la plata, pero reconoce que no falta plata. Lo dicen concretamente. No falta ningún comprobante de gastos. Lo que le dicen es que no le avisaron que no alcanzaba la plata y por eso lo sancionaron”, agregó el defensor.

El uso del token y el comodato

La irregularidad más grave que detectó la Fiscalización, sin dudas, fue el uso del token de una persona fallecida para realizar operaciones bancarias. “Se observa que no se ha indicado quienes son los sujetos autorizados a realizar operaciones bancarias mediante token, ni se ha brindado en el descargo presentado explicación suficiente para justificar la utilización del token correspondiente a un sujeto fallecido, para la realización de operaciones bancarias por parte de la Inspección de Cauce que el Sr Alejandro Currenti representa”, dice el informe.

Aunque el texto no aclara el nombre específico del fallecido, se trataría de Vicente Pelayes, quién formó parte de la “Lista Celeste” como primer delegado después de Currenti en las elecciones de la inspección en 2022. El concejal Pozzoli denunció penalmente que el hombre perdió la vida antes de las elecciones de autoridades que se dio en noviembre de ese año, pero habría resultado “electo” de todas formas y el inspector de cauces habría hecho uso de ese “cargo fantasma” para utilizar su token. Es decir, podría tratarse de un caso de robo de identidad.

Sobre esto, Aguinaga respondió que “tanto Irrigación como el Banco sabían” de la situación “porque Currenti les avisó que había fallecido el señor que tenía que firmar con él la cuenta y en ambos lugares les dijeron que hasta que no aparezca el nuevo firmante, se utilizara el token que estaba habilitado”.

“Lo más importante de todo es que con esa cuenta se hacían pagos de gastos oficiales. Es totalmente trazable saber que pagos se hicieron usando el token. De ahí surge que no hubo ningún faltante de dinero”, reiteró el abogado.

En tanto, sobre el polémico traslado de la sede de la Inspección a un terreno propio en el Callejón Bilbao S/N del distrito Los Corralitos, en el año 2018, la Dirección de Fiscalización indicó en la resolución que “tampoco se ha acompañado el acta dónde se puso a consideración de la Asamblea la realización del comodato que involucra al inmueble”.

El abogado del inspector suspendido manifestó que “es un contrato que firmó la inspección con nuestro cliente y es un préstamo gratuito. Al contrario, no hay ningún daño. Hay un préstamo a 20 años dónde no se le va a cobrar el alquiler del inmueble. Lo único que va a quedar a favor del dueño del inmueble son las reformas que le hayan hecho al edificio, pero eso es lo que ocurre en cualquier contrato”.

En tanto, este miércoles está citado a prestar declaración el concejal Pozzoli. Ampliará la denuncia con más documentación que comprometería a Currenti y al exintendente Iglesias, aseguran desde su entorno.