Casino de Mendoza: a horas de que venza el plazo, Vila no retira las tragamonedas

Corre el tiempo para Alfredo Vila y Mendoza Central Entretenimientos S.A. Tras perder la licitación que ganó Traylon S.A. para la concesión de tragamonedas en la sala del Casino de Mendoza ubicada en San Martín y Brasil de Godoy Cruz, tiene tiempo hasta mañana a las 23.59 para empezar la mudanza de máquinas. Aún no los hace, aunque debía empezar a realizarla el viernes a las 23.59. Días atrás presentó un recurso cuestionando la adjudicación.

De no desocupar las instalaciones, desde el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) indicaron que si Mendoza Central Entretenimientos .S.A (MCE) no cumple con la obligación legal de retirar los bienes, “los mismos serán retirados con cargo a MCE S.A de todos los gastos y los riesgos que su incumplimiento ocasione”.

En el Casino de Mendoza hay movimientos y a la vez, no. La licitación para la nueva concesión de tragamonedas para la sala ubicada en Godoy Cruz fue adjudicada a Traylon S.A., vinculada al empresario K Cristóbal López. Una de las firmas perdedoras, Plaza Central UTE (MCE S.A y Nuevo Plaza Hotel S.A.) recurrió el proceso y pide un nuevo llamado a licitación.

La cara visible de Traylon S.A. es Ricardo Benedicto, quien era socio del empresario K Cristóbal López en la empresa Casino Club. En plena pandemia, Benedicto compró las acciones de López en firma. La otra razón social que presentó ofertas fue Desarrollos Maipú S.A, vinculada a Daniel Angelici.

Sala cerrada

Hay mucho hermetismo entre los actores de este proceso licitatorio con respecto a cómo seguirán los días en la sede, ya que está cerrada. Desde el organismo que comanda Ida López informaron que aún no se ha retirado ni un solo tragamonedas.

Por otro carril estaba el recurso revocatorio presentado por Plaza Central UTE, cuestionando la adjudicación por inviabilidad en la oferta económica de la ganadora Traylon S.A. Allí expuso que se hará un “daño irreparable al mercado del juego de la provincia de Mendoza”. Es un misterio en cuanto a la resolución. Desde la UTE y desde el Casino de Mendoza evitaron dar detalles.

Vila había dicho a Los Andes, días atrás, que “800 máquinas nuevas, no sólo no entran en el salón, a 15.000 dólares por máquina, la inversión llegaría a 12 millones de dólares; en 10 años no hay forma de que lo recuperen. No van a poder cumplir”.

Ahora bien, con los 5 días corridos desde que venció la concesión anterior a manos de Alfredo Vila y que mantuvo durante 19 años, mañana a las 23.59 hay algo concreto: alguien debe hacer la mudanza y los gastos serán cargados a Mendoza Central Entretenimientos S.A.

No hay tiempos informados sobre cuánto tardarán en desocupar la sala. Una vez realizado este procedimiento, “el nuevo adjudicatario tendrá 48 horas para instalarse a partir del acta de entrega o puesta a disposición del inmueble”. No se sabe con certeza cuándo se le entregará el acta, pero al menos desde mañana a las 23.59, habrá movimientos en Brasil y San Martín.

Traylon S.A. será la encargada de prestar el servicio de provisión de 720 máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas -denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines. El canon retributivo mensual será del 52% y el plazo de vigencia es por 10 años.

La adjudicación se publicó en el Boletín Oficial con el número de resolución 235 y llevó la firma de Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia. Resalta que la propuesta de Traylon SA resultó “la oferta más conveniente, reuniendo los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigibles”.