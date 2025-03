Alfonsín, sobre el DNU del acuerdo con el FMI: "Están aprobando un acuerdo que no saben qué contenido tiene"

El ex embajador en España Ricardo Alfonsín cuestionó hoy a los bloques que aprobaron el DNU de acuerdo con el FMI , al advertir que acompañaron una iniciativa que "no saben qué contenido tiene".

"El DNU es una vergüenza, es violatorio de la Constitución y la ley, están aprobando una acuerdo que no saben qué contenido tiene, porque todavía no se hizo, y el Gobierno está mandando un DNU cuando todavía no se ha celebrado, es ridículo", dijo el hijo de Raúl Alfonsín en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.