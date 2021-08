Alberto Fernández, sobre el escándalo de Olivos: “Lamento lo que ocurrió, no volverá a ocurrir”

El presidente Alberto Fernández se pronunció este viernes respecto al escándalo que se generó al conocerse que él participó en una reunión en la Quinta de Olivos para celebrar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, sin respetar las restricciones contra el coronavirus que impuso su gobierno.

“Lamento lo que ocurrió, no volverá a ocurrir”, dijo el Jefe de Estado.

Y reconoció: El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Que definitivamente no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido y que, mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve”.

El Presidente así se manifestó al encabezar un acto en el partido bonaerense de Olavarría, donde se mostró con el gobernador Axel Kicillof; con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y con la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, entre otros.

Al tomar la palabra, Massa planteó: “En estos días en los que está de moda descalificar, agredir, faltar el respeto, debatamos ideas. Digámosle a los argentinos como vamos a seguir incluyendo derechos. Yo tengo claro cuál es el deseo y la vocación de nuestro Presidente”.

El 14 de julio de 2020, en la Quinta de Olivos, Alberto Fernández posó para esta foto durante el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez. Archivo

“No votamos al dirigente que haga la meme mas divertida, ni al que haga la denuncia más violenta ni al que diga la palabra más descalificadora en televisión. Lo que se vota es seguir adelante con la incorporación de derechos en la Argentina o volver a la Argentina de los amigos de la vida. Lo que se vota es defender el ingreso de la clase media argentina, de los trabajadores, de los jubilados o volver a un gobierno para poquitos”, agregó Massa.

El presidente Alberto Fernández anunció allí la puesta en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales e incorpora al beneficio a 3,1 millones de hogares.

Según se explicó, el régimen disminuye los componentes fijos y variables de la factura del servicio de gas por redes para los usuarios y las usuarias residenciales de “zona fría”, lo que les representará un descuento de entre el 30 y el 50 por ciento.

El beneficio alcanzará ahora al 44% de los usuarios de gas del país, unas 12,8 millones de personas, gracias a la incorporación de más de 60 localidades de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Salta, San Luis, Jujuy, Catamarca, Córdoba, San Juan, La Rioja y Santa Fe.

En su visita a Olavarría, el Presidente también entregará las primeras jubilaciones otorgadas a mujeres que accedieron al beneficio al computárseles años de aportes por tareas de cuidado.

Esta modalidad les reconoce a mujeres con edad de jubilarse (60 años o más) un año de aportes por cada hijo o hija; dos años por hijo adoptado o hija adoptada siendo menor de edad, y un año adicional por cada hijo o hija con discapacidad.

Además, las personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo por al menos 12 meses pueden computar otros dos años adicionales de servicio por cada hijo o hija.

El escándalo

El presidente Fernández quedó envuelto en una creciente polémica por la foto que se difundió de la cena que se realizó en la quinta de Olivos, en julio del año pasado, para celebrar el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yánez sin respetar las estrictas restricciones que regían en ese entonces por la pandemia del coronavirus.

La imagen de Fernández y su pareja junto a una decena de personas sin barbijo ni guardar la distancia adecuada, parados ante una mesa donde se pueden observar los restos de una celebración encendió las alarmas en el gobierno de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que Fernández debe revalidar su gestión iniciada a fines de 2019.

El jefe de gabinete Santiago Cafiero cuestionó el festejo celebrado en la residencia presidencial, mientras aún regía la prohibición de reuniones sociales en espacios cerrados. “Se cometió un error, no debería haber pasado, estuvo mal’', admitió en declaraciones radiales.

Sin embargo, el funcionario acotó que en ese momento la residencia funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia y “había reuniones con ministros y expertos epidemiólogos’'.

Cafiero también criticó la difusión de la polémica imagen en plena campaña para las primarias del 12 de septiembre en las que se definirán los candidatos para las legislativas de noviembre y acusó a la oposición de aprovecharse políticamente del hecho.

Asimismo, arremetió contra los que “se opusieron a todas las medidas de cuidado ahora dan lecciones de moral’', en referencia a las manifestaciones callejeras contra la estricta cuarentena que fueron impulsadas por dirigentes opositores.

El diputado Mario Negri adelantó que junto a otros correligionarios de Juntos por el Cambio presentará un pedido de juicio político contra Fernández. “Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebasó el vaso’', afirmó.

Días atrás, cuando se conocieron las visitas de artistas y asesores de la primera dama a la residencia presidencial durante las restricciones vigentes en 2020, Fernández señaló que eran personas que trabajan con su esposa y que él no podía dejar de ejercer como presidente y recibía a periodistas, ministros o artistas.

“¿Qué querían que hiciera, que me quedara encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país’', afirmó el Jefe de Estado sobre las entradas y salidas de distintas figuras públicas que están siendo investigadas por la justicia tras una denuncia de la oposición.

Durante las restricciones que rigieron desde marzo de 2020, cuando el nuevo coronavirus impactó en Argentina, Fernández se mostró muy crítico con quienes se saltaban las normas para ver a familiares e instaba a los argentinos a “quedarse en casa’'.