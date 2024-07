Adorni aseguró que al Gobierno “no le importa” el dólar ni el riesgo país: “Lo que nos preocupa es el peso”

Durante la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que al Gobierno no le “importa” el valor del dólar ni el avance del Riesgo País registrado en los últimos días.

Adorni destacó que el Ejecutivo se sorprendió por la baja de las cotizaciones del dólar registrada el lunes, tras el anuncio del Gobierno: “Más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”, afirmó Adorni.

Asimismo, el portavoz subrayó que el Gobierno no está preocupado por el precio del dólar ni por el Riesgo País, y reiteró que el objetivo principal es terminar con la emisión de pesos.

“La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el Riesgo País. Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”, remarcó Adorni.

Ayer lunes, en la primera jornada de la nueva fase del plan cambiario anunciado por el Gobierno, se observó una fuerte baja en los dólares alternativos y en la brecha cambiaria, pero también una caída en los bonos y acciones, y un aumento en el Riesgo País. Este martes, los dólares continuaron bajando, mientras que el Riesgo País volvió a subir.

El Gobierno anunció el fin de semana que a partir del lunes intervendría en el mercado del contado con liquidación (contado con liqui), una vía de dolarización utilizada por las empresas, para “esterilizar” los pesos emitidos por el Banco Central diariamente para comprar divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

QUÉ DIJO ADORNI SOBRE LAS SAD

En otro tramo de la conferencia, Adorni se refirió a las Sociedades Anónimas Deportivas y dijo que no entiende por qué se quejan: “Es una opción. Los clubes que deseen transformarse en SAD para la incorporación de capitales privados es una posibilidad más. No vemos el por qué de la queja. A veces la libertad genera temor por tantos años de opresión”.