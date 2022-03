A la espera del acuerdo con el FMI, jefes de bloque definen el cronograma de debate

A la espera del envío del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), jefes de bloque se reúnen este jueves en la Cámara de Diputados para definir cómo será el cronograma de debate del entendimiento, que comenzará a tratarse la semana próxima.

El encuentro se realizará en el Salón de Honor de la Cámara baja y será encabezado por su titular, Sergio Massa. Participarán el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y las demás autoridades de esa comisión.

Por parte de la oposición asistirán los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; y de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Además, estará el líder del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo; y del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

La intención del oficialismo es dedicar dos o tres días de la semana próxima al debate en comisión, donde se espera la presencia del ministro de Hacienda, Martín Guzmán, y del representante del Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

Luego convocarían a exfuncionarios de la gestión de Cambiemos responsables de la toma de deuda, como Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza y Federico Sturzenegger. Y desde el Frente de Todos no se descartan que el proyecto sea tratado hacia el fin de semana en el recinto.

“Hay muchos compañeros que tenemos que convencer, eso es parte de la política. A mi no me asustan las discusiones o las diferencias de opinión. Lo importante es que la Argentina pueda seguir creciendo y generando empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos”, señaló el secretario de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto.

Al ingresar al Congreso, el diputado consideró que “peor es entrar en default” y agregó: “En esto, todos los que estamos gobernando mensuramos esa posibilidad, los que gobernaron antes también lo están analizando y los que tienen expectativa cierta de ser gobierno, también”.

Por su parte, Negri se expresó en duros términos: “Lo dijimos diez veces: si el senador (José) Mayans (oficialista) dice que hasta que no vean con una lupa el proyecto, no opinan, qué nos pueden pedir a nosotros que ni siquiera nos informaron nunca”.

“Estamos con la máxima responsabilidad. Estuvimos 15 días sentados en una silla esperando que el ministro (Guzmán) nos dé un informe y nos clavó. No queremos el default, creo que eso es una locura. Pero no me pidan definiciones como opositor antes de la nada”, advirtió Negri.

Por su parte, Rodríguez anticipó: “Aunque los tiempos apremian, no vamos a permitir que nos impongan un tratamiento exprés”.