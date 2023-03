Video impactante: una panadera se enfrentó a cuchillazos a un ladrón armado

Una panadera sin pensarlo dos veces se defendió de un delincuente armado que ingresó su local para robar la recaudación del día. En el video se puede ver a la joven agarrar un cuchillo y enfrentar al delincuente que la apuntaba con un arma. Era el segundo día consecutivo que el hombre intentaba asaltar la panadería.

El hecho ocurrió en Córdoba el lunes por la noche. El delincuente ingresó al local y amenazó a la dueña a punta de pistola para que le diera todo el dinero de la caja. La mujer cansada de los hechos de inseguridad, se negó a entregarle la recaudación y sus pertenencias.

En las imágenes se ve como la mujer agarra un cuchillo y al ladrón cruzar el mostrador para tomar él mismo el dinero porque la dueña de la panadería se negaba a entregarlo. Luego comienza un violento forcejeo entre ellos y los gritos desesperados de la mujer con la ilusión de que alguien escuchara e ingresara a ayudarla.

Un día antes, el domingo, el mismo hombre ingresó a la panadería con el casco puesto y amenazó a una de las empleadas de turno y le exigió el dinero de la caja. Ella no tuvo más remedio que entregar todo.

La propietaria de la panadería llamada Cintia, habló con El Doce y contó que reaccionó sin pensar. “No lo pude controlar. Quise hacerme a un lado, pero la emoción me llevó, no fue lo más razonable, pero fue el instinto, uno se cansa de trabajar todos los días para los chicos, para uno, para todo el mundo y que te quieran sacar lo poco que tenés. Me cuesta un montón mantener la panadería, entonces los impulsos me llevaron a eso”.

Continuó relatando, “En todo momento grité”, alguien me ayudó, lo golpeó en la calle, pero el delincuente escapó”, detalló.

“Yo intentaba retenerlo, no es que quería golpearlo. Quería agarrarlo para darle tiempo a la Policía”, explicó la mujer, que incluso contó que está en shock por lo ocurrido. Además, dijo que no puede ver los videos y que vive con mucha inseguridad y desconfianza desde el día del asalto