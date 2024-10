Video: dejó que su hijo de un año manejara una moto, lo compartió en redes y lo denunciaron

Ocurrió en Rafaela, Santa Fe. El municipio de la ciudad lo denunció por “conducción peligrosa”. Por las imágenes se comprobó que no llevaban casco y que la moto no tenía patente. El sujeto no fue detenido porque la moto ya había sido guardada en la vivienda.