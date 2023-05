Un hombre falleció tras intoxicarse con monóxido de carbono en Luján

Un hombre de 80 años falleció en su casa tras intoxicarse con monóxido de carbono. El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en calle Paso de Los Andes de Luján de Cuyo.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, las cuales encontraron a la víctima en una de las habitación sentado en el suelo, apoyado a una cama de dos plazas.

Al lado del hombre, había una estufa tipo pantalla a gas. La manguera que iba del calentador a la toma de la pared estaba separada. Los investigadores no pudieron verificar si estaba cortada o se había desprendido.

Cabe destacar que la vivienda no presentaba indicios de daño o violencia. En el lugar trabajó el personal de Policía Científica y de la empresa Ecogas para realizar las pericias correspondientes.

Las autoridades indicaron que este tipo de casos son más frecuentes en épocas frías, por eso piden extremar los cuidados.

Evitar intoxicaciones con monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en épocas frías, porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores y porque suelen cerrarse las puertas y ventanas impidiendo la llegada de aire fresco, y también la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de las viviendas (deficiente presencia de oxígeno).

Todas las intoxicaciones pueden evitarse.

¿Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono?

La insuficiente ventilación es un factor siempre presente en las intoxicaciones con monóxido de carbono.

Es muy importante la correcta evacuación de gases al exterior. Esto evitará la acumulación de gases tóxicos en el interior de las viviendas. Por eso fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos y además:

- Mantener los ambientes bien ventilados - Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas. Siempre apagarlas fuera de la casa. - No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente. - No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor. - El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados. - No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.

Algunos indicios que nos pueden hacer sospechar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente:

- Coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas.

- Aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación o alrededor de ellos.

Defensa Civil advierte que no se debe utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionarse.

¿Cuáles son sus síntomas?

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas al mismo tiempo, que estuvieron en un ambiente cerrado, presentan:

- Dolor de cabeza.

- Mareos.

- Somnolencia.

- Debilidad.

- Cansancio.

- Náuseas/vómitos.

- Pérdida del conocimiento y/o convulsiones.

- Palpitaciones.

- Dolor de pecho.

- Paro cardiorrespiratorio.

Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono parecen intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. En niños pequeños puede simular un cuadro meníngeo por la irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento.

¿Qué hacer cuando se presentan signos de intoxicación con monóxido de carbono?

- Abrir puertas y ventanas para ventilar.

- Retirarse o retirar a la víctima del lugar contaminado para respirar aire fresco.

- Llevar a la víctima rápidamente al Hospital, o al Centro asistencial más próximo aunque haya recuperado el conocimiento. Allí informar al equipo de salud sobre el antecedente de exposición a gases de combustión.

-Siempre es conveniente consultar con un Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológico.