Tres hombres y un niño de 13 años fueron asesinados a balazos en Buenos Aires

Un cuádruple crimen ocurrió anoche a las 23:30 en el asentamiento barrio Frino, zona de José C. Paz, Buenos Aires. Tres adultos y un chico de 13 años fueron baleados desde un auto tras un aparente conflicto. Fallecieron luego de ser trasladados al hospital Mercante, según confirmaron fuentes.

La Policía Bonaerense y la Justicia investigan un ajuste de cuentas tras un conflicto de larga data posiblemente motivado por la venta de drogas en la zona, al menos según un testigo, con un caso a cargo de la UFI N°19 de San Martín.

Según Clarín, los tres mayores y el menor estaban en la calle, no eran parte de alguna reunión, tampoco se habían juntado en una casa. Dos estaban afuera y dos, incluido el más chiquito, dentro de un comercio barrial. En un momento, llegó un sujeto y comenzaron a pelear. Hubo empujones y algunas trompadas. Después se fue. A los pocos minutos volvió con al menos otros tres jóvenes, todos armados, y comenzaron a disparar para luego huir.

Las víctimas fueron identificadas como Edgar Valdez (32), Alexis Sánchez (26), Rodrigo Cardozo (20) y Benjamín González (13). Tres recibieron disparos en la cabeza, entre ellos el chico de 13 años. En la escena se encontraron 22 vainas servidas, detalla Infobae.

El sospechoso de ser autor material de los disparos fue identificado como José Manuel Corbalán, alias “Chuky”, de 28 años: ya fue capturado.

Esmeralda y Viena, la esquina donde ocurrió el crimen.

Testimonio de la familia de las víctimas

Leila, pareja de Rodrigo Cardozo, dijo a Crónica TV: “Iba para mi casa y no tenía nada que ver. Salía de la casa de la mamá y me iba a buscar. Él estaba bien, no se conocía con los demás. No tenía nada que ver. El chiquito era vecino de nosotros, Benjamín venía de hacer compras, era la esquina de la casa”.

Además agregó que “solo sé que pasaron dos autos y cagaron a tiros a los chicos, nada más”.

Benjamín era conocido como “Peli” en el barrio y tenía apenas 13 años. Priscila, su hermana, contó: “Estaba en casa, fue a comprar al kiosco en la esquina, no estaba reunido con nadie. No tiene nada que ver. Todos son conocidos del barrio, pero él no tenía nada que ver. A Benjamín le dieron como seis tiros, los golpearon antes de tirarles...”.

Por su parte Alexis Fabián Sánchez, una de las víctimas, tenía antecedentes y cumplió una condena de seis años entre marzo de 2016 el 19 de mayo de 2022.

Alicia, su mamá, lo despidió en redes sociales. “Mi amor, mi vida, mi rey. Te arrebataron la vida sin ningún motivo, tanto sufrí, lloré porque estabas privado de tu libertad. Iba, ni el calor insoportable me detenía para ir a verte y pasar esas cuatro horas de mierda con vos. Hasta que saliste en libertad, empezabas a disfrutar de tu hija y tu sobrinota y de tus hermanos y estos hijos de putas te mataron. Con vos se fueron todas mis fuerzas, hijo de mi vida. Q.E.D Alexis Fabián Sánchez siempre presente en mi corazón”.

En diálogo con Crónica, Alicia confirmó los antecedentes de su hijo, pero aclaró que “no tenía nada que ver, había ido a comprar salchichas a la esquina”, dijo. Incluso, describió que tenía el paquete en la mano cuando fue asesinado.

“Con ese asesino mi hijo no tenía ninguna relación, no lo conocía. Alexis estaba bien, llevaba dos meses libre. Hacía changas, justo con mi vecino para hacer un paredón, de albañil. La hija tiene seis años, llamé a la mamá para que la venga a buscar, porque es una situación muy difícil”, lamentó.

Como sigue la investigación

La investigación quedó en manos de la fiscalía N°19 de Malvinas Argentinas, que ordenó la detención de “Chucky” Corbalán. Según confirmaron a Clarín, tiene antecedentes penales por una causa de robo agravado, procesado por Tribunal N° 2 de San Martín. Estuvo en los penales de Olmos y Junín, y salió en libertad en septiembre de 2021.

La principal hipótesis del cuádruple homicidio es un ajuste de cuentas producto de una venganza en el marco de la venta de drogas en la zona. Esa línea fue desmentida por las familias y los vecinos de las víctimas, aunque todavía no está claro hacia quién o quiénes estaba direccionado el ataque.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del Cuerpo Médico Forense y esperaban realizar la autopsia entre este jueves y viernes.