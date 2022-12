Renzo Godoy, el niño asesinado a golpes en Berazategui, era torturado casi a diario

Conforme avanzan los días se van conociendo más detalles sobre la vida de Renzo Godoy, el niño de cuatro años que fue asesinado a golpes en Berezategui el 24 de diciembre pasado. Según el relato de diferentes testigos, el niño y sus hermanos vivieron un calvario junto a su madre y a su abusivo padrastro.

La familia paterna del menor aseguró que durante más de un año Renzo fue sometido a diferentes torturas por parte de Victoria Belén Godoy y Luis Alberto Gallo, los dos acusados de homicidio.

Según informó Infobae, tanto Renzo como L., su hermanastro de 10 años y sus hermanas de O. y B., de 8 y 6 respectivamente, se mostraban callados, con la mirada triste y solo hablaban de que los hacían “mirar hacia el rincón” cuando los castigaban. La tía y la abuela paterna de Renzo aseguran que intentaron convencer a la mujer de que les entregara el chico varias veces, pero esta negó cada vez que pudo.

Gentileza Clarín

“Tras la muerte, aparecieron mamás de compañeros de Renzo que nos dijeron que lo vieron callado, triste y con un ojo morado los últimos días. Me pasaron fotos de cómo estaba y ahí lo pude ver. Estaba flaquito y completamente pelado. Lo raro es que siempre tuvo un pelo hermoso. Ahí le pregunté a las hermanas por el pelo, pero me dijeron que no. Me dijeron que Luis lo había rapado”, contó Daniela Wilhelm.

También trascendió que semanas antes del homicidio de Renzo, su padrastro le sumergió la cabeza en una palangana con agua y lo puso a mirar la pared. No contento con esto después de ese castigo le cortó todo el pelo.

La tía de los chicos asegura que la madre del niño no ha sido víctima de violencia de género, como investiga la Justicia, sino que ha sido cómplice del hombre en los maltratos a sus hijos. “Todo con la complicidad de la mamá. Ella era la que le decía a Luis que los castigara. Se juntaron dos violentos”, agregó.

“Los tenía como esclavos. Después supimos que hasta los ponía a picar piedras a los nenes para hacer el contrapiso”, remarcó. “Mi hermano estaba sacado porque quería recuperar a los chicos, a sus hijas. Lo frenábamos para que hiciera las cosas bien, con abogados, pero todos es muy lento.