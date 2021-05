Quiénes son los “famosos” abogados imputados por coimas en la causa donde se investiga al juez Bento

Dos de los tres abogados imputados en la causa donde se investiga al juez federal Walter Bento -Martín Ríos y Luciano Ortego- son muy conocidos en los tribunales federales y provinciales por distintas razones. El tercero, Matías Aramayo, es socio de Ríos desde hace varios años.

Martín Ríos es un penalista muy requerido y se hizo “famoso” porque en mayo de 2013- se transformó en “héroe” ocasional al entregar a la Justicia la corona de la Reina de la Vendimia –una valiosa pieza de 630 gramos de oro y plata, valuada en 28 mil dólares- que había sido robada por hábiles boqueteros en una joyería céntrica.

Por su parte Luciano Ortego es conocido como el abogado mendocino que estuvo casado con la hija de Emir Yoma, cuñado del ex presidente Carlos Menem. Pero además estuvo en las páginas de policiales en abril de 2019 cuando pagó 1.100.000 pesos y evitó ser condenado por estafar a una viuda.

La víctima contrató a Ortego porque el 22 de febrero de 2014 su marido había fallecido en un accidente de tránsito en San Juan: su moto se estrelló contra un poste. Ortego comenzó a patrocinar a la mujer e hizo los trámites para que la viuda cobrara el medio millón de pesos de indemnización que la clienta iba a usar para una casa para ella y la hija. El trámite terminó de manera satisfactoria porque la aseguradora determinó que debía pagarle la suma de $ 529.583,33.

Entonces se habría cometido la estafa: Ortego le explicó a la mujer que parte del dinero que se iba a embolsar podría caer en manos de la primera mujer de su marido. Por eso le sugirió que lo depositara en la cuenta de su novia, Luciana López Oca.

Luciano Ortego Hernández, estuvo casado con Yanina Yoma, hija de Emir, cuñado del ex presidente Carlos Menem.

En abril de 2014 fueron depositados en una caja de ahorro del banco Nación -a nombre de López- $ 518.000. Días más tarde la titular retiró el dinero. En ese momento, la mujer comenzó a reclamarle al abogado su plata porque había comenzado una negociación con una inmobiliaria para comprar una propiedad que ya nunca pudo adquirir.¡

En abril de 2019, durante un juicio, Ortego y su novia se presentaron ante el juez penal Eduardo Martearena con 600 mil pesos que se sumaron a los 500 mil que ya habían devuelto a la víctima en un juicio civil y el juez decretó la extinción de la acción penal ya que se logró una reparación integral del daño. Así las cosas, la devolución total sumo 1.100.000 pesos.

La pareja estaba acusada por haberse quedado, en 2014, con $ 529.583,33 que una viuda debía cobrar a modo de indemnización por el accidente vial donde perdió la vida su esposo. Con ese dinero la mujer pensaba comprarse una casa para vivir junto a su hija.

Previo al pago del dinero, los defensores de la pareja llegaron a un acuerdo con el fiscal Gustavo Felhmann y el abogado de la denunciante, Facundo Marquesini, además del asesor de menores, en representación de la hija de la víctima

El 21 de marzo, Ortego y López comenzaron a ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta, delito que contempla penas de hasta 6 años. Durante el debate habían solicitado la extensión de delito porque en setiembre de año pasado, en un debate civil, Ortego le había dado a la viuda 500 mil pesos. Pero los 500 mil pesos que le habrían arrebatado tras engañarla, en 2014, al ser actualizados representan un poco más de un millón de pesos.

El abogado que devolvió la corona vendimial

Martín Ríos –junto a su socio Matías Aramayo- han participado de muchas causa mediáticas, entre ella la del médico Gustavo Arzuza ( 49), condenado a 4 años de cárcel por la muerte una mujer a la que le realizó una operación en una clínica clandestina. Pero Ríos tuvo sus 15 minutos de fama cuando devolvió la corona vendimial.

El abogado Martín Ríos. juez bento

“Es una historia que siempre me la recuerdan. Hay amigos que me presentan así: ‘Este es el que devolvió la corona’ y mirá que he trabajado en muchos casos resonantes”, contó Ríos a Los Andes en 2019, al recordar el “robo de la corona vendimial”.

“Fue así: me llama un cliente que vivía en un departamento de la calle San Lorenzo -era amigo, un hombre que ya falleció, que se dedicaba a vender oro y joyas acá y en Chile- y me dice que vaya a verlo. Me causó mucha gracia porque llego y me dice: ‘¿vos conoces al Vity? (Víctor Fayad, en ese momento intendente de Capital), porque tengo algo para devolverle’ y ahí sacó la corona”, rememoró el penalista.

Fue así como Ríos se topó con una verdadera “papa caliente”: por esos días toda la Policía estaba buscando la joya de la reina y el caso amenazaba con ser un escándalo de esos que se recuerdan anualmente.

Se especulaba que los ladrones la habían sacado de la provincia o la habían tirado o enterrado, o incluso la habían fundido para quedarse con hermosos brillantes, zafiros y esmeraldas. La noticia era tema nacional. En ese contexto, el joyero había convencido a los delincuentes de que lo mejor era devolverla y luego le pidió a Martín Ríos que instrumentara la devolución, sin que él quedara involucrado.

Entonces Ríos habló con su socio, Matías Aramayo, averiguaron quién era el investigador que llevaba la causa -era el por entonces fiscal especial Daniel Carniello- y se pusieron en contacto. Quedaron en llevársela el martes 14 de mayo a las 21. “Un rato antes nos fuimos a la casa del joyero, la metimos en una bolsa de supermercado y la llevamos a la fiscalía”, recordó Ríos.