Quién era Alejandro Martínez, el hombre asesinado por la Policía bonaerense en una comisaría de San Clemente

Detuvieron a nueve efectivos de la Policía bonaerense acusados de golpear y matar a Alejandro Nicolás Martínez, el hombre que se encontraba detenido en una comisaría de la ciudad balnearia de San Clemente del Tuyú. Este hecho tuvo lugar apenas tres días después del asesinato de Lucas González en manos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El suceso ocurrió el jueves pasado a la madrugada, Martínez, un hombre de 35 años oriundo del partido bonaerense de Brandsen pero domiciliado en el partido de La Costa, fue aprehendido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau, ubicado sobre la Calle 3 y avenida Costanera.

Poco tiempo después de arribar a la dependencia murió por la aparente acción de los uniformados. Según precisó Infobae, Alejandro tenía varios empleos en blanco como personal de maestranza registrados entre 2007 y 2018 y era beneficiario de la Asignación Universal por Hijo.

Los efectivos dieron aviso al fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la UFI N°11 descentralizada de La Costa, quien lleva la investigación y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de una autopsia. Ese informe forense reveló que Martínez sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo y luego murió como consecuencia de una “asfixia por sofocación”.

Con esa información, el fiscal recalificó la causa de averiguación de causales de muerte a homicidio y solicitó 11 allanamientos en la comisaría, las casas de los efectivos involucrados, el hotel donde ocurrieron los disturbios y el patrullero del traslado, todos a cargo de la Policía Federal.

La comisaría 3ra de San Clemente del Tuyú, donde fue asesinado Alejandro Martínez

Como resultado del operativo ordenado por Gamaleri, nueve efectivos policiales quedaron a disposición de la justicia y, según la agencia Télam, dos o tres de ellos deberán responder como autores materiales del homicidio y los restantes en calidad de encubridores. El cargo que enfrentan es “homicidio agravado por ser cometido por un miembro integrante de la fuerza policial abusando de su función”.

Los detenidos son el oficial de policía José Carlos Pereyra, quien conducía uno de los patrulleros involucrados en la detención de Martínez; el subcomisario Miguel Alejandro Boulos, jefe del turno; la oficial Evelyn Garofalo que iba como acompañante en el móvil; el oficial Cristian Rohr, también conductor del móvil, la sargento Paola Mansilla y el teniente primero Maximiliano Munche, ambos abocados a la imaginaria de calabozos, el oficial ayudante Sandro Wilfredo Mujica, la oficial y ayudante de guardia Laura Florencia Chiarullo y la sargento Carla Cantarela, también acompañante en el patrullero.

Del relevamiento de testigos, los investigadores obtuvieron el testimonio de un hombre detenido en la comisaría al momento del ingreso de Martínez, quien refirió que Alejandro había llegado a la seccional “exaltado” y que en esas circunstancias los policías comenzaron a apretarlo contra el piso, según informaron fuentes judiciales.

Organizaciones de derechos humanos repudiaron el asesinato de Alejandro en la comisaría y exigieron justicia y celeridad en la investigación. Algunos amigos y familiares del hombre también lo despidieron en redes sociales. “Justicia por vos, tío”, escribió Micaela, una de sus sobrinas.

Sergio Berni sobre la autopsia del cuerpo de Martínez: “Hay muchas cosas que no me cierran”.

Sergio Berni pedirá una segunda autopsia

Sergio Berni se refirió a las presuntas irregularidades en los resultados de las pericias sobre el cuerpo de Martínez. “Hay muchas cosas que no me cierran”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense en declaraciones al canal Crónica sobre el informe preliminar realizado por la morgue judicial de Lomas de Zamora.

“Yo nunca vi una pericia de este tipo y, la verdad, que es bastante superficial para la importancia de lo que estamos hablando”, agregó.

Además Berni afirmó: “Fíjense lo que dice, esto es la primera vez que lo veo en una autopsia: ‘La causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio traumático secundario probablemente una asfixia de tipo mecánica’. Entonces, cuando usted habla de una asfixia mecánica, lo primero que tiene que hacer es ir al cuello. Y cuando va al cuello, el músculo del cuello sin lesiones, tiroides sin lesiones y tráquea sin lesiones y columna vertebral sin lesiones. Para más confusión. Nunca vi una autopsia que diga probablemente. Una asfixia mecánica se determina o no se determina. Hay claridad en eso”.

“Nada de esto me cierra. No estoy dando ninguna definición, pero me genera muchas dudas y suspicacias justamente después de lo que pasó. No tengan dudas de que ni el Gobernador ni el Ministro van a ser cómplices de un abuso policial, pero tampoco vamos a permitir cualquier tipo de manejos anormales en una investigación”, finalizó Sergio Berni.