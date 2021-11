Berni pedirá una segunda autopsia por la muerte del hombre en San Clemente de Tuyú: “Nada de esto me cierra”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires habló sobre la muerte de Alejandro Martínez en la comisaría de San Clemente del Tuyú y adelantó que pedirá una segunda autopsia.

Sergio Berni se refirió a las presuntas irregularidades en los resultados de las pericias sobre el cuerpo de Martínez. Por el hecho han detenido a nueve efectivos policiales.

“Hay muchas cosas que no me cierran”, dijo el ministro de Seguridad bonaerense en declaraciones al canal Crónica sobre el informe preliminar realizado por la morgue judicial de Lomas de Zamora.

“Yo nunca vi una pericia de este tipo y, la verdad, que es bastante bastante superficial para la importancia de lo que estamos hablando”, agregó.

“Fíjense lo que dice, esto es la primera vez que lo veo en una autopsia: ‘La causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio traumático secundario probablemente una asfixia de tipo mecánica’. Entonces, cuando usted habla de una asfixia mecánica, lo primero que tiene que hacer es ir al cuello. Y cuando va al cuello, el músculo del cuello sin lesiones, tiroides sin lesiones y tráquea sin lesiones y columna vertebral sin lesiones. Para más confusión. Nunca vi una autopsia que diga probablemente. Una asfixia mecánica se determina o no se determina. Hay claridad en eso”, agregó.

“Segundo, dice: ‘Se deja constancia que se tomaron muestras de sangre, orina, pelo, quedando finalmente la causa de muerte ad referéndum de pericias’ (...) Es la primera vez, con toda la experiencia que tengo, que una muerte violenta traumática, porque lo que dicen es que le pegaron, o que lo asfixiaron, o que lo agarraron del cogote, perdón la terminología pero para que se entienda, lo agarraron del cuello para ahorcarlo, y es la primera vez que eso se determina con un análisis de sangre”, continuó el ministro.

“Hemos pedido una nueva autopsia, estamos pidiendo un montón de medidas procesales, porque si hay alguien interesado en saber lo que pasó, es quien le habla, porque no tengan ninguna duda que si hay un policía que ha cometido un exceso en sus funciones, ha sido sancionado con la mayor rigurosidad de la Ley. Ahora, tampoco vamos a permitir que se intente desviar la investigación por alguna causa en especial”, afirmó.

“Si hubo una negligencia, impericia o imprudencia en el accionar policial, no tenga ninguna duda de que se le va a aplicar la mayor rigurosidad de la Ley. Ahora, lo que quiero saber es lo que pasó y, lamentablemente, con esto no lo podemos saber”, dijo Berni.

“Nada de esto me cierra. No estoy dando ninguna definición, pero me genera muchas dudas y suspicacias justamente después de lo que pasó. No tengan dudas de que ni el Gobernador ni el Ministro van a ser cómplices de un abuso policial, pero tampoco vamos a permitir cualquier tipo de manejos anormales en una investigación”, dijo.

Muerte en una comisaría

Todo comenzó el jueves a la madrugada cuando la víctima, identificada por la Justicia como Alejandro Martínez, fue aprehendida por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de dicha localidad del partido de La Costa, ubicado en Calle 3 y avenida Costanera.

Voceros judiciales informaron que a poco de arribar a la comisaría 3 de San Clemente del Tuyú Martínez falleció, por lo que dieron aviso al fiscal Pablo Gamaleri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 descentralizada de La Costa, informó Télam.

Gamaleri se presentó en la seccional y dispuso el traslado del cadáver a la morgue judicial de Lomas de Zamora por la mañana, donde horas después el informe preliminar de autopsia reveló que el hombre había fallecido como consecuencia de una “asfixia por sofocación” y que además sufrió numerosos golpes en distintas partes del cuerpo.

En tanto, del relevamiento de testigos los investigadores obtuvieron el testimonio de otro hombre detenido en la comisaría, quien refirió que la víctima había llegado a la seccional, un poco exaltada, y que en esas circunstancias los policías comenzaron a apretarlo contra el piso, informaron fuentes judiciales.