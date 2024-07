Mañana declaran los rugbiers franceses y se habla de acuerdo entre partes, libertad o preventiva y hasta extradición

La situación de los rugbiers franceses denunciados por una mendocina cada día suma más versiones sobre la forma en que se podría resolver, y en todos los casos indican que “será rápido”. Por lo pronto, mañana declaran Hugo Auradou (20) y Oscar Jegou (21) ante la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Distintas fuentes consultadas ofrecen una variada gama de formas en que podría terminar la causa que tiene como imputados a los deportistas de élite galos, quienes por ahora pasan sus días en una casa de Ciudad, con el beneficio de prisión domiciliaria pero acusados de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas”, delito que tiene penas que van de los 8 a 20 años de cárcel.

En principio, mañana los jóvenes extranjeros se presentarán ante el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Darío Nora y declararán. Luego, el jueves y viernes –vía Spype, desde Francia- declararán algunos compañeros de equipo de los acusados, que estaban en las habitaciones cercanas al cuarto donde se habrían cometido los abusos denunciados por una mendocina de 39 años.

Los rugbiers franceses llegaron a Mendoza, trasladados por la Policía.

Según este cronograma, Auradou y Jegou darán mañana su versión de los hechos, confirmando la hipótesis que adelantó ante la prensa Rafael Cuneo Libarona, uno de sus abogados: que se trató de relaciones consentidas.

No se trata de un dato menor ya que la clave de la investigación y de un futuro juicio es esta: ¿hubo o no consentimiento? ¿Fueron relaciones consensuadas o violentas?

Tras la declaración de los imputados, la defensa podría solicitar el recupero de libertad por falta de pruebas. Por supuesto que seguirían imputados. Este mismo pedido podría repetirse luego, en una audiencia de control jurisdiccional, ante la jueza de garantías Eleonora Arenas, si es rechazado el primer pedido.

Según trascendió, un mensaje que la denunciante le mandó a una amiga horas después de los presuntos abusos y antes de hacer la denuncia, sería utilizado por la defensa para sostener su argumentación. En ese mensaje de WhatsApp la mujer no habría hecho mención a abusos sino a que habría sido un encuentro sin violencia y con una sola persona, haciendo mención a que habría pasado un buen momento.

Además, para la defensa, las 15 marcas que fueron detectadas en el cuerpo de la mujer por el forense no serían productos de agarre o de golpes o de ahorcamiento, tal como lo sostienen los abogados querellantes.

“La única forma en que los franceses sigan jugando al rugby a nivel internacional es que consigan el sobreseimiento, si no su futuro deportivo corre riesgo. Ese es uno de los caminos que podría buscar la defensa: que la causa se extinga por falta de pruebas”, explicó una fuente judicial.

¿Un acuerdo?

Por otro lado, algunos sostienen que defensa y querella –ante las dificultades que se presentan para ambos- podrían llegar a “un acuerdo de partes”. Esta salida se topa con algunos inconvenientes. En principio, la ley no los rechaza, no están expresamente prohibidos. “Pero acá en Mendoza nunca se ha cerrado con un acuerdo de reparación patrimonial con esa imputación, aunque tampoco se había dado una domiciliaria por este tipo de delitos”, explicó un juez consultado.

Como fuere, Los Andes consultó a Mauricio Cardello, abogado de la denunciante, y descartó un acuerdo. La respuesta fue: “No, no hay ningún acuerdo”.

En sintonía, otra fuente sostiene que una vez que se denuncia, para el Ministerio Público Fiscal es un delito de acción pública. Y además toda la doctrina y la jurisprudencia ha determinado que no se puede aplicar en casos como este el artículo 59°del Código Penal que habla sobre la extinción de la acción penal con conciliación o reparación integral”. “Ningún juez lo avalaría”, dijeron.

Por otro parte, si dentro de los próximos 10 días la fiscalía solicita una audiencia de prisión preventiva –por lo pronto ya pidió que se extienda el plazo para solicitarla- y la jueza Arenas acepta el pedido, todo indicaría que el caso se encaminaría hacia un juicio.

Allí resultarán de vital importancia – entre otras cosas- no solo la declaración de todos los implicados sino también las pericias psicológicas de la mujer y de los franceses.

¿Una salida “diplomática”?

Por ultimo. una posibilidad sería una salida no judicial sino diplomática: la repatriación de los deportistas de elite. Es que el tratado de extradición vigente entre Francia y Argentina desde 2011 establece en su artículo1 la “obligación de conceder la extradición” ya que “las partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios, que sean requeridas por las autoridades competentes de la otra Parte, para ser encausadas, juzgadas o para la ejecución de una pena privativa de libertad, por un delito que dé lugar a la extradición”.

Aunque para algunos la extradición sólo sería posible si llegaran a ser condenados, no con un proceso abierto. Y si bien los trámites de extradición suelen ser largos y engorrosos, este caso no lo sería por las “aceitadas” relaciones actuales entre las autoridades de ambos países, luego de las disculpas de Karina Milei ante la embajada por los cánticos racistas de la Selección de fútbol local y la visita del Presidente y su hermana a Francia por las Olimpiadas 2024. La celeridad del trámite estaría dada porque los extraditados no se opondrían a la medida.

La denuncia

Los abusos denunciados habrían ocurrido en la madrugada del domingo 8 de julio pasado, luego de que el equipo galo, conocido como Les Bleus, le ganara a Los Pumas, en el estadio Malvinas Argentinas.

Algunos deportistas franceses festejaron en el boliche Wabi, de Chacras, donde Auradou conoció a la denunciante. La quiso convencer de ir al baño del boliche y tener relaciones pero ella se negó, según la declaración de la mujer.

Cerca de las 5 de la madrugada, el rugbier la invitó al hotel Diplomatic a seguir tomando tragos. Viajaron en Cabify con otro rugbier y una chica mendocina. Y en la habitación de Auradou, el joven la habría abusado. Luego ingresó en la habitación Jegou y también la habría sometido sexualmente.