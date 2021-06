La palabra de Paula, la víctima de pornovenganza, tras enterarse de la condena a su ex

Este jueves se dio a conocer el histórico fallo en el cual Patricio Pioli fue condenado a cinco años de prisión luego de haber difundido un video íntimo con contenido sexual en el que aparece con Paula Sánchez Frega, la joven denunciante. Las imágenes fueron compartidas por el acusado luego de que ambos se separaron, luego se viralizó y no obstante hasta contó intimidades de su ex.

La víctima lo denunció en 2017 y cuatro años más tarde, el Tribunal de la Cámara Tercera en lo Criminal. Pioli, quien se desempeñaba como tatuador, continuará bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme, situación que preocupa a Sánchez Frega, ya que es víctima de un calvario de muchos años, es que la joven teme que nadie controle que su ex cumpla con la domiciliaria.

Acusado de "pornovenganza" se burló de la víctima y le revocaron la prisión domiciliaria

“Pioli es un violento y no me canso de decirlo. En varias oportunidades estuvo a punto de matarme y no lo logró. No quiero que pase. Seguirá en su casa sin custodia policial y mi vida seguirá en riesgo porque nadie controla si cumple o no con la domiciliaria”, lamentó Paula, en diálogo con Infobae.

Aunque Paula aseguró estar conforme con la resolución judicial, pero aún se siente en peligro. “Él debería estar en el penal en este momento. De acá a que quede firme la sentencia puede pasar un año y conmigo puede pasar cualquier cosa, no me siento segura. Ya pasé cuatro años encerrada, no puede seguir viviendo más tiempo así”, se lamentó angustiada.

El tatuador recibió una condena de cinco años de prisión por el delito de “coacción y lesiones leves calificadas” en lo que fue una sentencia emblemática en la historia del derecho penal en Argentina.

El Tribunal tuvo en cuenta la difusión de imágenes íntimas - pornovenganza - que hizo de su expareja a pesar de que la “sextorsión” no está tipificada como tal en el Código Penal.

Patricio Pioli fue condenado entre otros delitos por haber ejercido violencia de género contra Paula Sánchez Frega, y por filtrar fotografías y videos íntimos tomados por este cuando tenía una relación con ella. El condenado deberá además afrontar el pago de las costas del juicio.