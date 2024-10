Inseguridad en la ciclovía Godoy Cruz-Chacras: piden presencia policial tras la brutal golpiza que sufrió una ciclista

En los últimos días, las redes sociales han reflejado la inseguridad que sufren los ciclistas que son usuarios frecuentes de las ciclovías del Gran Mendoza, luego de que una mujer fuera golpeada brutalmente en la bicisenda que comunica Godoy Cruz con Chacras de Coria, en Luján de Cuyo.

“Gente, tengan cuidado y traten de no andar solos, especialmente por la ciclovía que une Godoy Cruz con Chacras. A una chica le robaron la bici ahí y la golpearon muy feo. Tratemos de cuidarnos entre todos”, indicó un mensaje que fue replicando en WhatsApp.

“El viernes golpearon a Gaby Delpodio en ciclovía Viamonte y robaron su bicicleta. Ciclovías de Godoy Cruz y Luján sin control policial ni cámaras”, apuntó Francisco C. un usuario de X.

Gabriela F., una médica que reside en Luján desde hace 30 años, es integrante del grupo que forma parte Delpodio y también ha sido víctima del robo de su bicicleta. “Ella está bien, se está recuperando. Tiene fractura de huesos en la cara, en la nariz. Nosotras no vamos dejar de andar en bicicleta”, sostuvo la profesional.

Luego contó que el viernes pasado, cerca de las 17 en el cruce de Viamonte y Malvinas Argentinas, de Luján, Delpodio fue abordada por un delincuente que la golpeó brutalmente para luego quitarle la bicicleta. La víctima se defendió y el hombre la tiró a piso y comenzó a ahorcarla, al tiempo que la golpeaba con una piedra en la cabeza. Por suerte tenía puesto el casco.

“En marzo pasado me robaron la bicicleta a mí y me golpearon. Nada muy distinto a lo de Gabriela, que es mi compañera de ciclismo. Yo tuve fracturas costales. Me hicieron caer, me patearon en la espalda y estuve dos meses haciendo reposo”, contó la profesional de la salud.

La mujer afirmó que cada vez es más difícil andar por las ciclovías del Gran Mendoza, no sólo por la inseguridad sino también por “la falta de concientización de uso de los espacios públicos”, una suerte de lugar nebuloso donde conviven bicicletas, caminantes, perros, niños y autos que las atraviesan a distintas velocidades sin precaución.

Ciclovía de Godoy Cruz, Parque San Vicente

La médica hizo referencia al tramo de ciclovía que se extiende desde el parque Benegas, de Godoy Cruz, a la plaza de Chacras de Coria, una cinta verde que corre de forma paralela a “un zanjón muy peligroso”.

“Es un lugar inseguro, con una zona con lugares para esconderse. Hay lugares conflictivos donde no hay nadie. La Policía siempre está donde hay gente pero también debe patrullar los lugares solitarios”, opinó Gabriela.

Por otro lado, hizo referencia a que salir a pedalear en grupos es algo que ofrece seguridad. “Pero cuando uno llega a un punto de encuentro, luego se tiene que ir a su casa solo y ahí uno recupera la sensación de inseguridad”, aclaró.

Prefieren pedalear por la calle o en la montaña

La ciclista consultada afirmó también que mucha gente está optando por dejar el deporte de las dos ruedas e ir al gimnasio o hacer otra actividad. “Estamos muy angustiados. Nuestro grupo entrena junto desde hace años y muchos ya no tienen ganas de salir. Y nadie se mete cuando te están robando, todos cuidan su pellejo. Si llevas gas pimienta no alcanzas a sacarlo”, opinó.

Omar F., un comerciante de Godoy Cruz que también sale a pedalear con frecuencia, sostuvo que, por la inseguridad, muchos grupos de ciclistas han cambiado sus hábitos de entrenamiento, dejando de frecuentar las ciclovías del Gran Mendoza.

La gente ha optado por subirse en una camioneta 4x4 los fines de semana e ir a Potrerillos, “pero eso se puede hacer sólo el fin de semana”, aclaró. “Pasó a ser una recreación a una activad de lujo: hay que poner para nafta y comida y por fin de semana se gasta 10.000 o 15.000 pesos”, detalló.

También señaló que muchos han dejado las ciclovías y pedalean por las calles, donde siempre está el peligro latente de los conductores imprudentes que pasan a pocos centímetros de los ciclistas. “Muchos han dejado las bicisendas y van por calles peligrosas como Darragueira, en Luján”, concluyó.