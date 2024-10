De terror: un hombre se metió a un local de Ciudad e intentó abusar de la dueña

Buscan a un hombre que habría intentado abusar de una mujer en un local de la Sexta Sección. El video de la cámara de seguridad del comercio registró la secuencia de terror.

Ocurrió el miércoles cerca de las 8.30 de la noche. La mujer se disponía a cerrar cuando el delincuente ingresó con la excusa de hacer una compra.

“Yo estaba cerrando el negocio ya para irme y esta persona estaba caminando por adelante”, explicó la víctima en una entrevista para el Noticiero de Canal 7. El sujeto comenzó a hacer una serie de preguntas sobre el horario del comercio y después ingresó con la excusa de comprar un regalo.

“Ingreso al local y el ingresa atrás mío. En un momento me doy vuelta para mostrarle algo y cuando vuelvo a ver, él había cerrado la puerta y se me vino encima”, dijo la mujer quien prefirió resguardar su identidad.

“Me empezó a acorralar y me empezó a llevar cada vez más atrás y me empezó a mostrar como que tenía algo debajo del puño del buzo. Me dijo que me iba a matar, que le entregara la llave del local”, recordó.

Tal como se escucha en el video de la cámara de seguridad, la víctima le pidió al hombre que la dejara ir, pero él se negaba a hacerlo. Quería cerrar la puerta de entrada al negocio.

La mujer dijo que en el escritorio había dos celulares y una notebook que el hombre se podría haber llevado, si su intención era robar, pero al parecer no le importaba.

“Me empezó a empujar para el fondo y me empezó a meter las manos por debajo de la ropa. En ese momento yo reaccioné y empecé a gritar y a golpearlo”, dijo.

El sujeto también la golpeó y la arrojó al piso. “Grité, empecé a tirar patadas, le rompí el chaleco que tenía y de un momento para otro se paró y se fue corriendo”, relató.

La víctima contó que otra mujer, que notó la actitud sospechosa del sujeto, incluso antes de que entrara al local, había alertado a otras personas. Una vez en la calle, los vecinos atraparon al hombre y lo entregaron a la Policía.

“Lo que a mí más me molesta es que los vecinos lo agarraron y se lo entregaron a la Policía y la Policía lo dejó ir en menos de cinco minutos y yo estaba ahí. Estaba ahí con sangre, estaba ahí con las filmaciones, estaba ahí con un montón de vecinos que habían visto todo y no hubo nada que hacer porque lo dejaron ir”, dijo resignada.

La explicación que le dieron los efectivos es que los vecinos llamaron al 911 y denunciaron un robo. Como el hombre no tenía objetos robados en su poder no lo detuvieron.

No obstante, este jueves, la mujer hizo la denuncia por abuso. “Me dijeron que esto va a pasar a delitos sexuales. Porque inicialmente lo habían caratulado como robo y ahora pasa a agresión sexual. Además, lo van a anexar al expediente de esta otra chica (otra víctima)”, afirmó.