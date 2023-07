Chaco: un funcionario piquetero de Jorge Capitanich fue denunciado por abuso sexual

El clan Sena, Jorge Capitanich y el mundo de la política en la provincia de Chaco no pueden esquivar las controversias. Al femicidio de Cecilia Strzyzowski, que tiene como principales sospechosos a los piqueteros Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos –César-, ahora se suma una denuncia por abuso sexual contra otro personaje con fuertes conexiones con el poder loca.

Se trata del piquetero Osmar ‘Quintín’ Gómez (60), funcionario del gobierno de Capitanich y allegado a los Sena. Gómez se desempeño como personal de gabinete del Poder Ejecutivo y fue candidato a diputado provincial en las PASO por el Frente Chaqueño.

Un funcionario piquetero de Jorge Capitanich fue denunciado por abuso sexual. Gentileza

Según lo señaló Infobae, la fiscal Rosana Beatriz Soto, de la Fiscalía N°3, solicitó este miércoles la detención del sospechoso. La denuncia fue presentada hace dos días en la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco y la víctima es una mujer de 53 años que trabaja en la Escuela de Gestión Social N° 4 de Resistencia.

En tanto, conocida la denuncia el Gobierno dejó sin efecto el cargo que ocupaba Gómez como asesor de la Secretaría de Municipios de Chaco.

El testimonio de la víctima

Según lo relató la víctima durante la mañana de este miércoles en una entrevista radial al programa local Alerta Urbana, el abuso se produjo en una vivienda de Colonia Benítez. La mujer es docente de una Escuela de Gestión Social del barrio M.T.D. y afirmó que fue llevada al barrio donde presuntamente ocurrió la vejación bajo el pretexto de que debía cocinar para un grupo de personas.

Un funcionario piquetero de Jorge Capitanich fue denunciado por abuso sexual. Gentileza

“Viajaba por todos lados con ‘Quintín’ a mirar y controlar lo que hacía falta en todos los colegios. Viajábamos siempre en grupos de personas, en la camioneta de él”, relato la víctima. Y agregó: “Ese 10 de julio me llamó y me dijo de ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir. Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar y lavar los platos. Ese día me buscó por mi casa. Subí a la camioneta, le pregunté si viajaba otra mujer que suele ir conmigo y me respondió que iba a pasarla a buscar, pero nunca pasó”.

Al llegar al lugar, siempre según el relato de la víctima, ella se puso a “mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar” y, en ese momento, “Quintín” apareció “totalmente desnudo”, la agarró “fuertemente de los dos brazos” hasta llevarla a la pieza, donde abusó sexualmente de ella.

Un funcionario piquetero de Jorge Capitanich fue denunciado por abuso sexual. Gentileza

En tanto, Gómez declaró en una radio local que “No voy a admitir nunca todo lo que se está diciendo. Lo niego totalmente”. Y agregó: “Yo estoy viajando a Buenos Aires, pero voy a pegar la vuelta a Resistencia para consultar con abogados. Este es un momento muy sensible para las organizaciones y me quiero asesorar. Estoy totalmente destrozado. Quiero ir a la Justicia a aclarar todo esto y que se esclarezca”.

