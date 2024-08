Caso Loan: declara ante la Justicia la abuela Catalina en medio de la interna familiar y transacciones millonarias

Catalina, la abuela del pequeño Loan Peña desaparecido en Corrientes, se encuentra prestando declaración ante la jueza Cristina Penzo en el marco de la investigación. El testimonio ocurre durante una reciente polémica debido a las revelaciones sobre transacciones financieras vinculadas a la causa.

A primera hora de este viernes, Catalina llegó a los tribunales de Goya, acompañada por una comitiva de la Policía Federal. Durante su presentación, la mujer se suma a otros miembros de la familia que también han testificado recientemente, incluidos los hermanos y los padres del menor desaparecido, informó Noticias Argentinas.

La controversia en torno a la causa surgió luego de que se hicieran públicas las transacciones bancarias realizadas por los hermanos del niño, José y Mariano Peña, quienes recibieron casi $50 millones en sus cuentas de Mercado Pago.

Uno de los hermanos de Loan se refirió sobre las transferencias millonarias: “La plata se usó para la causa”. Foto: El Litoral

Mariano Peña, en una entrevista para el programa Hora de Cierre en Splendid AM990, defendió el uso de estos fondos y aseguró que “la plata se usó para la causa de Loan”. En el mismo hilo, manifestó su disposición a que se revisen las transacciones, ya que “no tiene nada para ocultar”.

“La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa. Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar”, explicó.

Por otro lado, también surgió una disputa familiar en medio de la causa, donde José Peña, padre de Loan, expresó en su testimonio que existe un conflicto en torno a unas tierras que pertenecen a Catalina, la abuela del niño.

José Peña desmintió a su hermana sobre la hipótesis del accidente provocado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Gentileza: Clarín.

En sus declaraciones, Peña mencionó supuestas tensiones con su hermana Laudelina y su pareja, Antonio Benítez, a quienes acusó de envidiosos. “Siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”, asumió el hombre.