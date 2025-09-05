Pedirán el sobreseimiento de la docente imputada por distribuir material de abuso infantil: el motivo

El fiscal Pablo Fossaroli confirmó que solicitará el sobreseimiento de la docente de Tupungato imputada por tenencia de material de abuso sexual infantil . “Se va a solicitar el sobreseimiento por no haber cometido el hecho , todavía no se lleva a cabo la audiencia correspondiente”, explicó a Los Andes .

El caso salió a la luz durante los primeros días de agosto, cuando una alerta internacional generada por Google activó la investigación. Esta señal llegó al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC), en Estados Unidos , y luego fue derivada a la Justicia mendocina.

No obstante, al no haberse encontrado pruebas o material que ratifiquen la existencia del Material de Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (MASNNA) en sus aparatos, el fiscal decidió retirar la acusación .

El expediente quedó en la Fiscalía del Valle de Uco . Al otro día del alerta, personal de la Unidad Investigativa Departamental de Tupungato realizó un allanamiento en el domicilio de la docente , donde se secuestraron celulares, tablets y pendrives que quedaron bajo resguardo para pericias.

Tras el procedimiento, la mujer , que se desempeñaba hasta ese momento como vicedirectora suplente en una escuela primaria pública, fue detenida e imputada . Posteriormente recuperó la libertad tras abonar una fianza .

En paralelo, la DGE dispuso medidas preventivas inmediatamente. La docente tenía un cargo suplente como vicedirectora que fue dado de baja, pero mantuvo su cargo titular como maestra, que no puede ser removido hasta tanto haya definiciones judiciales y administrativas.

En ese contexto, fue trasladada preventivamente a un área administrativa, para garantizar que no estuviera en contacto con estudiantes mientras avanzaba la investigación judicial y el sumario en la Junta de Disciplina.

Imagen ilustrativa

Actualización de la causa

Según trascendió desde el Ministerio Público Fiscal, la decisión de la fiscalía para pedir su sobreseimiento se fundamenta en que, tras el peritaje realizado sobre el teléfono celular de la mujer, no se habría encontrado material que la comprometa con la investigación del presunto delito.

Y si bien ya es un hecho que la docente será sobreseída, aún no hay fecha para la audiencia donde se oficializará el pedido.

“No tenemos información oficial, si eso se confirma se levanta la suspensión, pero el trámite administrativo sigue”, destacaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE) y consultados ante el cambio de panorama.

Esto significa que la docente no volvería de manera inmediata a dar clases, aunque se levantaría la suspensión y retomaría el cobro de su salario. Para regresar al aula deberá aguardarse la conclusión del sumario administrativo.