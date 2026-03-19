Psicomotricidad, prevención e inclusión en la escuela y el hogar... un encuentro posible

Empezó el año lectivo 2026 , considero importante que padres y educadores tengamos siempre presente estas cuatro palabras que enmarcan a la educación responsable, sin hablar de educación de calidad, este último un concepto discutible, porque toda la educación debe ser de calidad, sino no sería educación.

Sabemos que la prevención significa: Acción dirigida a prevenir la ocurrencia o propagación de eventos no deseados o dañinos.

Sabemos que cada ser humano es una "molécula orgánica", una molécula gigante y compleja en el verdadero sentido que la química le da a estas palabras: grupos de átomos unidos entre sí de tal manera que cada uno de ellos es necesario para la existencia normal del grupo. La complejidad, originalidad y fragilidad de cada ser humano resultan de estos factores. Estas características implican que no es necesario que un solo componente u órgano de un cuerpo vivo sea destruido o amenazado, sino que bastaría con que un solo átomo sufriera o se viera amenazado para que todo el conjunto de átomos sufriera y se viera amenazado.

Es así como la unidad orgánica del ser vivo demuestra las conexiones, hasta ahora mal entendidas y a veces ignoradas, que existen entre lo psíquico y lo físico. Los neuropsiquiatras saben que «todo trastorno intelectual en niños se asocia con trastornos motores, y que la expresión psicológica de todo trastorno mental siempre se asocia con manifestaciones motoras».

También sabemos, considerando el trabajo de Wallon, André Thomas y Ajuriaguerra, cómo la actividad motora está vinculada al tono, y este, a su vez, a la afectividad del individuo. Los trastornos relacionales y las situaciones traumáticas perturban gravemente las posibilidades de expresión y realización personal.

Es en la validez de esto en lo que nos basamos para afirmar la validez de la prevención en la educación psicomotriz, en la psicomotricidad.

Debemos recordar que existe una solidaridad entre el desarrollo motor, afectivo e intelectual.

Una alteración en una de estas funciones principales, principalmente en la esfera afectiva —que estimula la personalidad profunda— y en la esfera motora —que permite objetivar la conducta—, causaría alteraciones a diversos niveles. Por lo tanto, podemos hablar de educación psicoafectivo-motora o psiconeuromotora. Desde una perspectiva neurológica, cabe destacar que la adquisición de un lenguaje correcto también depende, inicialmente, del desarrollo motor del niño.

Le Boulch afirma que el dominio del propio cuerpo fomenta el dominio de la conducta; la función de la psicomotricidad es concienciar al individuo de su potencial y limitaciones, abrirle a la comunicación con los demás, permitiéndole reconocer su propio cuerpo y desarrollar sus capacidades expresivas.

A través del movimiento, no solo se debe asegurar el correcto funcionamiento de los órganos y sistemas, sino también la estructuración de la autoimagen necesaria para establecer todas las dinámicas relacionales.

Durante la primera infancia, la motricidad y la psique están estrechamente vinculadas; de hecho, la educación del niño es integral y se basa en la experiencia. En la medida en que el niño puede utilizar su cuerpo, puede aprender los elementos del mundo que lo rodea y establecer relaciones entre ellos, desarrollando así su inteligencia. El niño establece una relación sensorial y motora con el entorno.

La percepción se refiere al proceso mediante el cual el individuo descubre, reconoce e interpreta los estímulos provenientes de los canales sensoriales, de su cuerpo.

No podemos olvidar todas las formas modernas de contaminación ambiental (aire, agua, etc.), la inestabilidad familiar, el estrés generalizado, etc., que transforman el entorno del niño en un estado constante de ansiedad e inseguridad.

La sociedad debe reaccionar de inmediato para gestionar las discapacidades que los niños puedan encontrar y desarrollar adecuadamente sus procesos de aprendizaje. De alguna manera, debemos seguir enfatizando la vital importancia de este tema.

Las habilidades psicomotoras son prevención. Para prevenir, debemos saber predecir.

Quienes trabajamos en las profesiones de ayuda debemos saber predecir. En la relación de ayuda, la predicción es muy importante y delicada. Maria Montessori argumentó que toda ayuda inútil es un obstáculo para el desarrollo. Esta es una afirmación problemática, dado que muchas situaciones solo se comprenden después de haberlas experimentado, y parece realmente difícil en una relación de ayuda saber de antemano qué es útil y qué es inútil.

María Montessori ciertamente consideró el compromiso del educador de prever, y por lo tanto comprender, que una ayuda excesivamente facilitadora obstaculiza el desarrollo.

En todas las relaciones de ayuda que tienen alguna referencia a la rehabilitación o la educación, especialmente para las personas con algunas desventajas, la mayor dificultad radica en determinar cuándo la ayuda se convierte en un sustituto de la otra y, por lo tanto, en un impedimento para su desarrollo.

La ayuda inadecuada impide el desarrollo de las propias habilidades del individuo. Un buen educador y rehabilitador sabe cómo controlar su ayuda para permitir el desarrollo del esfuerzo; sabe distinguir el esfuerzo que implica fatiga, del esfuerzo que causa sufrimiento: no desea el sufrimiento del otro, sino que debe reconocer la fatiga.

La prevención psicomotriz puede significar no borrar las habilidades psicomotrices innatas de cada individuo, ya sea niño o adulto. Todos estamos convencidos de que el amor es uno de los elementos fundamentales para el crecimiento. También somos capaces de notar —no siempre— cuando el amor lleva a la exageración: resulta casi molesto observar el comportamiento de ciertos adultos, hombres o mujeres, hacia niños capaces de proponerse como protagonistas de acciones y obligados a someterse a la intervención —ciertamente muy cariñosa— de esos adultos.

Los niños y las niñas son organizados. Sus juegos, sus movimientos, sus descubrimientos son organizados, y ni siquiera tienen tiempo para aburrirse y, quizás, si hay aburrimiento, les sirve para descubrir la necesidad de ser inventores.

Durante varios años, he seguido la validación psicopedagógica de diversos talleres que integran arte, creatividad y discapacidad, incluyendo teatro, escultura y collage. He visto, por ejemplo, cómo el espacio teatral se convierte en un espacio verdaderamente auténtico porque no es solo físico, sino también emocional. Se pueden comprender sentimientos, relaciones y posiciones dentro del grupo. Se convierte en una herramienta para una mayor conciencia de las propias defensas, miedos y resistencias hacia uno mismo y hacia los demás.

Todo esto nos ayuda a comprender que el teatro, por ejemplo, tiene una dimensión creativa, lo que facilita el descubrimiento del propio potencial, incluyendo habilidades psicomotoras y recursos que antes eran desconocidos o no habían tenido la oportunidad de emerger.

Ante una discapacidad, y no solo eso, las determinantes socioculturales y, en consecuencia, las determinantes psicológicas individuales influyen en la persona desde la primera infancia, en mayor o menor medida dependiendo de la conciencia de los adultos. Aquí, surge la típica actitud de "él o ella no puede hacer esto" o "esto no es para ti", privando al niño de la oportunidad de experimentar y aprender. Existe el riesgo de categorizar a las personas.

Siempre debemos dejar abierta la posibilidad de ir más allá de lo convencional, de lo ya conocido, para descubrir formas diferentes y más dinámicas de expresarnos, de relacionarnos.

He visto a personas con trisomía 21 realizar representaciones teatrales de una manera que, si consideramos lo que dice la literatura, no habrían podido hacer, por ejemplo, interpretando secuencias de sonido y movimiento alternado en la oscuridad durante una actuación grupal, más de 20 personas en el escenario, superaron así las distorsiones de análisis-síntesis; atención-memoria; figura-fondo, etc. ¿Por qué? Porque el espacio teatral era su espacio, y les permitía desarrollar su originalidad; ese era el espacio donde sus interpretaciones eran reconocidas.

La diversidad adquiere significado y valor. No es la afirmación de alguien que tiene más, que puede hacer más, que tiene el poder de definir al otro, sino una expresión de la riqueza psicomotora y creativa de cada persona.

En este sentido, debemos considerar las dimensiones de la corporalidad, la psicomotricidad, la educación, la reeducación y todo el proceso de rehabilitación hacia la inclusión de todos.

De hecho, cada uno de nosotros regula su comportamiento en función de la autoimagen que ha desarrollado a lo largo de su existencia.

Cada individuo cree que su forma de hablar, caminar y comportarse es la única posible, que es característica, inmutable; Cada persona cree haber nacido con ese conjunto específico de posibilidades expresivas. De igual manera, tendemos a creer que nuestro juicio sobre las relaciones espaciales es innato. En realidad, se trata simplemente de configuraciones habituales impresas en el sistema nervioso, que reacciona a los estímulos externos precisamente a través de esta configuración conocida.

En realidad, por lo tanto, todo, o casi todo, se debe al hábito, adquirido mediante un largo aprendizaje, al igual que aprendemos a hablar según el contexto y el lugar de nacimiento. En su método "Conocimiento a través del movimiento", Moshe Feldenkrais enfatiza continuamente cómo el movimiento está condicionado por el hábito.

Los humanos mantienen un apego particularmente profundo a sus hábitos motores desde el día en que los crean. Son una especie de sustituto de los instintos ausentes. Los hábitos de una persona se establecen a partir de las experiencias que tiene y que le son más preciadas. Los humanos se apoyan en las muletas de sus hábitos motores como si fueran colectivos disponibles para toda la especie. (R. Alon, Guía práctica del método Feldenkrais, Ed. Red, Como, 1992, p. 54)

La prevención psicomotriz es invención, descubrimiento; no es el encuentro con algo nunca antes visto, sino más bien descubrir novedades en lo que tenemos ante nuestros ojos.

Para Bachelard, la invención reside en la lectura de un espacio que no cambia, sino que se interpreta de forma diferente y, por lo tanto, en una relación fructífera con lo externo al sujeto. El sujeto no perturba la realidad externa, sino que la interpreta y, al interpretarla, actúa.

Con un niño en crecimiento, la contemplación no es posible: la acción es necesaria. Un niño, o un niño muy pequeño, no tiene la oportunidad de comer, lavarse ni dormir, pero necesita ayuda para hacerlo todo, y al mismo tiempo, crece y se involucra en actividades que, día tras día, le quitan espacio para la ayuda.

El juego psicomotriz, por ejemplo, es prevención, especialmente para aquellos niños y niñas con limitaciones, al igual que el teatro que mencioné antes. Necesitan poder liberarse de una imagen única de sí mismos, que siempre corre el riesgo de verse atrapada por estereotipos, y ser capaces de desempeñar múltiples roles. Jugar significa romper las reglas, romper con las convenciones, inventar algo y quizás descubrir nuevas reglas. La belleza de los juegos reside en que combinan la posibilidad de romper las reglas con el respeto por ellas. Parecen dos polos opuestos: si uno existe, el otro no. Sin embargo, para jugar bien, es necesario ser capaz de inventar la ruptura de las reglas y también descubrir su fuerza y utilidad; de lo contrario, no se divierten.

Se pueden añadir algunas cosas, teniendo en cuenta que una persona con discapacidad no siempre es un niño y, hay que decirlo, a veces se entiende. Es comprensible, pero también es triste, que a menudo veamos a personas con discapacidad casi animadas a seguir siendo niños, a seguir siendo niñas, es decir, a utilizar juegos que están en contextos infantiles, o a no jugar a esos juegos, porque no se ha hecho ninguna adaptación, ninguna reinvención para convertirlos en juegos de adultos o juegos para todos, juegos que puedan apreciar la originalidad de cada individuo.

Las sugerencias de juego deben interpretarse, sobre todo, a la luz de la función y el papel crucial del adulto («educador, rehabilitador, profesor, padre/madre») en términos de tranquilidad, apoyo y facilitación. Esto no significa reemplazar al niño, sino concientizarlo y empoderarlo para que abrace su propio potencial. Lo importante es asegurar que el niño o joven, con o sin discapacidad, abrace nuevas experiencias, tanto físicas como emocionales, y pueda reelaborarlas como y cuando lo desee, garantizando el riesgo y la seguridad, permitiéndole anticipar la felicidad que experimentará inmediatamente después y animándolo a disfrutar de todo el tiempo de juego que le espera.

Cuando un niño es excluido de un juego debido a su discapacidad o diferencia, se le priva de una fuente de conexión y aprendizaje a la que tiene derecho, lo que también puede afectar su desarrollo y maduración emocional y psicológica.

Es necesario saber organizar juegos, ser creativo y ser capaz de captar la originalidad individual. La aplicación del juego como apoyo terapéutico-preventivo, siguiendo las directrices del desarrollo psicomotor y psicosensorial-perceptivo, a saber, esquema corporal; figura-fondo; atención y memoria; análisis-síntesis; espacio-tiempo y pensamiento. La mejor adaptación de los juegos será aquella que no se percibe, aunque en ciertas situaciones y con ciertos déficits esto no sea posible. Sin embargo, antes de cada propuesta de juego, debe preverse que todos los niños puedan asumir cualquier rol.

Jugar múltiples roles significa tener una pluralidad de funciones y, por lo tanto, aprender. Aprender porque es al pasar de un punto de vista a otro que comprendemos cómo funciona un mundo, cómo funciona una vida, y es evidente para mí —aunque esta evidencia no siempre es clara para todos y, por lo tanto, no se puede compartir con la misma facilidad— que aquí, en este punto, la interpretación del aprendizaje cambia, de modo que ya no es una etapa, el año escolar, la etapa escolar, sino un estilo de vida. Por lo tanto, aprender a jugar múltiples roles significa prever un estilo de aprendizaje, y esto dura toda la vida. Y también se prepara, si es posible, para envejecer sin dejar de desempeñar múltiples roles.

* Ex- Docente Departamento Ciencias de la Educación. Universidad de Bologna.