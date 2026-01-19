Mi General (Ancap), ¡Cuánto valés!

Kici está frente a un movimiento de pinzas complicado y no luce creativo frente a los desafíos políticos. Está más ocupado por mantener al Chiqui como presidente del CEAMSE y sumar apoyos para lanzar su carrera presidencial. Quizá su salvación sea que LLA lo ataque sistemáticamente para victimizarlo exprofeso, y dividiendo al enemigo, podría seguir reinando.

Si el pero-kirchnerismo no estuviese tan dormido, esta semana debería haber festejado que el pato Donald quiera ponerle un límite a las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito en EE.UU.: quiere bajarlas a menos de la mitad (10 %) de lo que aplican ahora (24 %). Si hubiese picardía -y estrategia- Axel debería haberle mandado una carta de felicitación a Trump por la iniciativa, y pedirle que lo convenciera al Javo de seguir su misma política. Pero claro, está más ocupado por mantener al Chiqui como presidente del CEAMSE y sumar apoyos para lanzar su carrera presidencial.

Pasaron 28 meses desde que dijo que había que componer una nueva canción. Por ahora, solo creó su propia línea interna -Movimiento Derecho al Futuro- y no mucho más, además del gesto de autonomía de desdoblar la elección, que le permitió hacer un gran negocio político a los territoriales. Se ve que, en todo ese lapso, como certificó Serrat al relatar su fracaso en componer una canción, “las musas han 'pasao' de mí / andarán de vacaciones...”. ¿Y la agenda política? Obvio, solo existe la del gobierno. La resistencia está de feria en enero.

El que sí estuvo trabajando esta semana fue uno de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo, para mandar mensajes a partir de la reforma laboral libertaria. Más allá de criticar al gobierno por ese proyecto -esperable- el más joven de la conducción sindical nacional (41 años) hizo algunas declaraciones políticas jugosas. Primero, reconoció que era interesante una eventual candidatura del mentado pastor Gebel: “un tipo que no viene de la política, que es algo que me parece que es lo que más atrae… este tipo de fenómenos está pasando en todo el mundo”. Segundo, se mostró claramente predispuesto a encarar una renovación peronista, indicando que el statu quo no funciona más, que se debía “construir con un idioma distinto porque hoy no ganás elecciones ni con la bandera de Evita ni con la marcha peronista”. Y tercero, le pidió a Cristina que priorice “ una construcción política más amplia para que el peronismo realmente pueda ser una propuesta atractiva… construir con mucho federalismo y dejar de lado tanto la mirada desde la provincia de Buenos Aires”. Traducimos: jefa, correte, porque así no volvemos más al poder.

Todas estas definiciones, que comparten muchos sotto voce en la amplia confederación peronista, sumado al hecho de que los gobernadores que aun responden al PJ nacional lo consideran a Axel uno de los perdedores del 26-O, conspiran contra la candidatura del porteño convertido en bonaerense. Curiosamente, bajarle el precio a esa aspiración podría coincidir con el desgaste y limitación que La Cámpora y el cristinismo le quieren marcar al ex ministro de economía. Kici está frente a un movimiento de pinzas complicado y no luce creativo frente a los desafíos políticos. Para seguir manteniendo la lealtad de los territoriales, con la foto actual, deberá volver a desdoblar la elección provincial, luchando solo contra los molinos de viento en octubre de 2027 si Milei sigue con viento a favor. Y como si esto fuera poco, Axel tampoco es un líder reconocido para el 30 / 33 % pero-kirchnerista a nivel nacional, que sigue viendo en Cristina a la verdadera líder. Quizá su salvación sea que LLA lo ataque sistemáticamente para victimizarlo exprofeso, y dividiendo al enemigo, podría seguir reinando.

Mientras ellos se pelean, el BCRA concretó 10 jornadas al hilo de compra de dólares para acumular reservas. Lleva un promedio de 69 millones por día, que anualizado da unos 17.000 palos. Bausili cumple, Toto dignifica: el ministro había dicho a principios de diciembre que se podían llegar a acumular hasta 21.000 millones sin necesidad de esterilizar. Entre ese dato, una divisa yanqui que se abarató en estos días, y un superávit primario por 2 años consecutivos, la gestión libertaria está dulce. Los problemas están en otra parte.